Sportu hrozí, že přijde o 60 milionů z přislíbených peněz na energie

Praha - Sportu hrozí, že přijde o 60 milionů z přislíbených 500 milionů, které měla dostat pro letošek Národní sportovní agentura (NSA) především na úhradu zvýšených nákladů na energie. Necelých 24 hodin po té, co představitelé trojice největších střešních sportovních organizací hovořili o největší ekonomické krizi sportu od pádu Sazky, poslanci sněmovního rozpočtového výboru podpořili návrh, aby se 60 milionů korun přesunulo z NSA na podporu mládežnických spolků. Větší sportovní organizace také zatím nemohou počítat s tím, že by dosáhly na pomoc pro firmy, vyplývá z vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu pro ČTK. Minimálně na menší kluby by se mělo vztahovat zastropování cen energií, řekl premiér Petr Fiala.

S úpravou návrhu novely letošního státního rozpočtu, která by znamenala snížení částky přidané na sport, přišla skupina koaličních poslanců v čele s Davidem Šimkem. Tito zákonodárci prý nenašli jinou kapitolu, odkud by se peníze daly vzít. Návrh na rozpočtovém výboru podpořil i ministr financí Zbyněk Stanjura s argumentem, že se nemění účel využití peněz, ale jen jejich příjemci. Výbor nakonec změnu jednomyslně podpořil.

Je tak reálné, že tato úprava projde i při schvalování rozpočtu ve Sněmovně. NSA s tím zásadně nesouhlasí. "O návrhu nikdo z Národní sportovní agentury nevěděl. Všemi médii včera proběhla zpráva o průzkumu České unie sportu, ve kterém více než 500 sportovních klubů uvedlo, že jsou na hranici krachu a nevědí, jestli přežijí tuto zimu. Naším cílem je získat pro kluby další peníze, aby mohly nadále fungovat. Pokud dojde naopak k jejich škrtům, uspíší to krach a zavření mnoha sportovních klubů a sportovišť," varovala ve vyjádření pro ČTK.

Z navrhované půlmiliardy mělo jít na energie 385 milionů korun, další prostředky byly potřebné na vyrovnání deficitu v podpoře významných sportovních akcí a na podporu sportování dětí a mládeže v programu Můj klub. NSA už minulý týden uvedla, že se jedná o zlomek částky, kterou by kluby potřebovaly.

Problémy mají především ty, které provozují energeticky náročná sportoviště, jako jsou zimní stadiony nebo plavecké bazény. NSA doufala, že by se na ně mohlo myslet v balíčku pomoci pro firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale na dotaz ČTK uvedlo, že sport v podporovaných oborech zahrnut není.

"Pokud by byl program rozhodnutím vlády rozšířen i na sport, je možné předpokládat, že pokud by spolek měl tzv. vedlejší hospodářskou (podnikatelskou) činnost, mohl by být podpořen. Je potřeba ale zdůraznit, že pro segment sportu byla založena Národní sportovní agentura a ta musí primárně tento sektor obhospodařit," uvedl úřad.

NSA zopakovala, že na efektivní podporu sportu jí scházejí peníze. "Náklady sportovišť na energie jen v letošním roce stouply ze dvou miliard na pět miliard, my na jejich pomoc nemáme ani deset procent potřebné částky. Bez navýšení financí se obáváme nejhoršího a to zavírání sportovišť a omezování dětského sportu, ke kterému bohužel někde dochází už nyní," uvedla.

Představitelé sportu v úterý vyjádřili naději, že kluby budou zahrnuty v zastropování energií. Tento pohled po dnešním jednání vlády podpořil premiér Petr Fiala. "Na sportovní kluby se bude vztahovat zastropování ceny energií. U těch menších klubů je to naprosto jasné," řekl. Definitivně jasno bude až po té, co vláda vydá nařízení s konkrétním popisem fyzických i právnických osob, které budou mít nárok odebírat energie za zastropované ceny.