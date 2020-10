Sportovní soutěže v ČR se přeruší, s výjimkou mezistátních

Praha - Veškeré profesionální i amatérské soutěže se od pondělka v Česku na dva týdny přeruší. Výjimku mohu dostat jen mezistátní utkání a akce. To by se mohlo týkat například fotbalové Evropské ligy. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Považuje to za nezbytné, aby se zpomalilo šíření nákazy koronavirem v Česku. "Do neděle dobíhají soutěže podle původního schématu. Od pondělí dál budou zrušeny veškeré sportovní aktivity jak profesionální, tak volnočasové," oznámil.

Týká se to i nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže. Výjimku by měly dostat české týmy v Evropské lize, která začne 22. října. Doma má hrát pražská Sparta a Liberec. "Kdyby tu bylo utkání Evropské ligy, tak udělíme výjimku na utkání, které proběhne a bude bez diváků," poznamenal k tomu Prymula. Otázkou je, zda obdobnou výjimku dostane i elitní tenisový turnaj WTA, který je naplánovaný na 19. až 25. října do Ostravy.