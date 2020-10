Sportovní soutěže v ČR se přeruší, s výjimkou mezistátních

Praha - Veškeré profesionální i amatérské soutěže se od pondělka v Česku na dva týdny přeruší. Výjimku mohu dostat jen mezistátní utkání a akce. To by se mohlo týkat například fotbalové Evropské ligy. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Považuje to za nezbytné, aby se zpomalilo šíření nákazy koronavirem v Česku. "Do neděle dobíhají soutěže podle původního schématu. Od pondělí dál budou zrušeny veškeré sportovní aktivity jak profesionální, tak volnočasové," oznámil.

Týká se to i nejvyšší fotbalové a hokejové soutěže. Výjimku by měly dostat české týmy v Evropské lize, která začne 22. října. Doma mají hrát pražská Sparta a Liberec. "Kdyby tu bylo utkání Evropské ligy, tak udělíme výjimku na utkání, které proběhne a bude bez diváků," poznamenal k tomu Prymula. Otázkou je, zda obdobnou výjimku dostane i elitní tenisový turnaj WTA, který je naplánovaný na 19. až 25. října do Ostravy.

Omezování sportu v souvislosti se zářijovým výrazným růstem případů koronaviru nabralo rychlý spád. Od čtvrtka 24. září se snížil počet sedících diváků maximálně na 2000 venku a 1000 uvnitř, pokud se jednalo o akce s více sektory. Zároveň se mohly pořádat venkovní akce maximálně pro 50 stojících, což se týkalo i různých běžeckých, cyklistických a dalších vytrvalostních závodů pro veřejnost.

Opatření ministr Prymula vyhlásil na čtrnáct dní, ale neuplynul ani týden a byla ohlášena nová. Od pondělka 5. října je Česko znovu v nouzovém stavu a všechny sportovní zápasy se musejí odehrávat bez diváků. Profesionální i amatérské soutěže organizované svazy alespoň dostaly výjimku z omezení shromažďování na deset lidí uvnitř a dvacet venku. Tréninky i zápasy se mohou konat s respektováním kvóty 130 lidí.

I toto opatření bylo ohlášené na dva týdny, mělo trvat do 18. října. Kvůli strmému růstu počtu nakažených od začátku tohoto týdne, kdy se ale efekt nově zavedených restrikcí ještě nestihl projevit, vláda po týdnu znovu opatření zpřísní. Tentokrát sportovní život zmrazí prakticky úplně. Od pondělka budou uzavřena veškerá vnitřní sportoviště. Na venkovních bude možné sportovat za účasti maximálně dvaceti lidí.

Předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta rozumí úsilí vlády zastavit šíření viru. "Vývoj je extrémně špatný. Je potřeba nařízení respektovat. Nerespektování situaci dále zhorší. Je nám líto, že restrikce zasáhnou i sport. Snad jen krátkodobě a ne zcela. Musí se zohlednit, že sport a pohyb posiluje organismus, imunitu i psychiku. Budeme to dále zdůrazňovat. Věříme také v kompenzace soutěžím a provozům," uvedl.

Ocenil by, kdyby mohly probíhat alespoň tréninky. "Jinak to bude mít devastační vliv na lidi, kteří se sportem živí. Víme, že Milan Hnilička z Národní sportovní agentury za sport bojuje, jsme s ním v kontaktu," doplnil Jansta.

Předseda Národní sportovní agentury Hnilička rovněž rozhodnutí odborníků a epidemiologů respektuje. "Každopádně ale budu bojovat za to, aby se profesionálové mohli připravovat dál, i když teď nemohou hrát. A budeme se snažit o to, aby tato opatření byla co nejdříve uvolněna, jakmile to situace dovolí," uvedl pro ČTK.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval se přidal k těm, kteří připomněli význam sportu pro zdraví. "V kampani Silnější pro život už dlouhodobě apelujeme na lidi, aby se pohybovali, protože je to nesmírně důležité pro posílení imunity organismu. To je v této době hrozně důležité. Dnešní rozhodnutí je špatná zpráva pro sport," řekl.