Praha - Sportovní ředitel fotbalové Sparty Praha Zdeněk Ščasný, který dočasně převzal A-tým po červencovém odvolání kouče Pavla Hapala, setrvá v roli trenéra delší dobu. Vedení letenského klubu v čele s předsedou představenstva Danielem Křetínským mu po dnešním ligovém vítězství 2:0 nad Duklou prodloužilo mandát na dobu neurčitou.

"Dohodli jsme se se Zdeňkem Ščasným, že si svou misi u prvního týmu prodlouží. Tým pod jeho vedením zaznamenal herní i výsledkové zlepšení a nechceme do něj v tuto chvíli zasahovat další výraznou změnou," uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Ščasný nahradil Hapala po porážce 0:2 v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy na hřišti Spartaku Subotica. Letenští sice navzdory výhře 2:1 v domácí odvetě ze soutěže vypadli, ale pod sportovním ředitelem se zvedli. Sparta si od změny na lavičce připsala pět vítězství, z toho čtyři v lize, a dvě remízy.

"Chtěl bych, aby to vydrželo do konce podzimu. Proč? Protože by to znamenalo, že hrajeme dobře a že vyhráváme. Určitě ale ne kvůli mým vlastním ambicím. Řekl jsem jasně, že jsem nechtěl nahradit trenéra Stramaccioniho a pak nakonec ani Pavla Hapala. Ale bylo to v danou chvíli nezbytné, protože přivádět kohokoliv cizího do mužstva nebylo optimální," řekl Ščasný novinářům.

"My jsme si s vedením řekli, že pokud to bude takhle pokračovat, tak že to teď vydržíme. Nějakým způsobem se hra a sestava stabilizovaly, tak jsme si vyhodnotili, že by teď nebylo logické dělat změnu. Je to hlavně proto, abychom měli čas a vybrali s klidem potenciálního trenéra. Můžeme to na konci podzimu zase celé přehodnotit, ale to záleží samozřejmě na výsledcích a vedení," dodal Ščasný, který už v minulosti Spartu trénoval.

Sparta výhledově dál hledá nového kouče. "Musíme být připraveni na obě varianty - varianta nového trenéra a varianta, že zatím zůstávám. Musíme mít nějaký okruh trenérů, na tom se budu podílet taky, to je naprosto logické. Musíme vybrat trenéra, který se do Sparty svým stylem hodí, musí to být osobnost, kterou budou brát hráči, diváci i veřejnost uznávat. A hlavně musí chtít hrát stylem, který Sparta má a potřebujeme," řekl Ščasný.

U mužstva bude pokračovat se současným realizačním týmem, není však vyloučené jeho rozšíření. Nadále bude úzce spolupracovat s Tomášem Rosickým. "Možná přibylo více práce Tomášovi v tom, že mi pomáhá i na hřišti. Je se mnou téměř denně na tréninku. Řešíme spolu bezprostřední věci kolem mužstva. My se o tu práci dělíme od začátku, byť Tomáš říkal, že to musí nějak navnímat a musí se učit. Učíme se samozřejmě všichni pořád. Mně samozřejmě přibyla práce taky. Časově je to možná stejné, ale zodpovědnost je podstatně větší," dodal Ščasný.