Sportovní gymnastka Čusovitinová plánuje start na OH v Paříži, bude jí 49 let

Taškent - Sportovní gymnastka Oksana Čusovitinová se rozhodla pokračovat v kariéře až do olympijských her v Paříži, kdy jí bude 49 let. Reprezentantka Uzbekistánu se představí pod pěti kruhy už podeváté.

Původně ohlásila konec kariéry po loňské olympiádě v Tokiu, ale následně si to rozmyslela a rozhodla se připravit na Asijské hry. Akce v čínském Chang-čou však byla z letošního září kvůli covidu odložena a zatím nemá termín.

"Dobře jsem si to promyslela a rozhodla se, že se po Asijských hrách připravím ještě na olympijské hry v Paříži," uvedla podle národního olympijského výboru Čusovitinová, která o víkendu získala na uzbeckém šampionátu zlato v přeskoku. Ve stejné disciplíně zvítězila v březnu na Světovém poháru v Dauhá.

Devátou účastí na OH by Čusovitinová stanovila nový ženský rekord. Na osmi olympiádách startovala i kajakářka Josefa Idemová-Guerriniová, která závodila v rychlostní kanoistice za Německo a Itálii od Los Angeles 1984 po Londýn 2012.

Absolutním rekordmanem je kanadský parkurový jezdec Ian Millar, který startoval na deseti olympijských hrách. Při poslední účasti v Londýně mu bylo 65 let.

Čusovitinová je olympijskou vítězkou v soutěži družstev z Barcelony 1992, o rok dříve vybojovala v barvách Sovětského svazu dvě zlata na mistrovství světa. Později soutěžila za Uzbekistán, v letech 2006-2012 reprezentovala Německo a poté se opět vrátila do národního týmu své rodné země. Ve sbírce má dvě medaile z OH, jedenáct z MS a čtyři z ME.