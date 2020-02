Sportovní fotografií roku se stal cyklistický snímek od Červeného

Praha - Sportovní fotografií roku 2019 byl vyhlášen černobílý snímek ze závodu Světového poháru horských kol v Andoře od Michala Červeného. Volný fotograf zachytil okamžik krátce po startu, kdy se početné startovní pole ztrácelo ve zvířeném prachu. Červený navázal na předloňské prvenství a v soutěži zvítězil podruhé.

Předloni získal Červený hlavní cenu za fotografii, kterou při cyklistickém závodě Cape Epic pořídil z vrtulníku. Tentokrát se uchýlil 300 metrů od trati a fotografoval z terasy domu na protější straně malého sedla.

"Původní záměr zachytit hada bikerů sjíždějících sjezdovku zmizel během několika vteřin v prachu, který se v mimořádném suchu nad tratí rozvířil. Vznikla však tato neobvyklá fotografie. Myslím, že dobře zachycuje ten chaos a stres, který nastává po startu takového závodu," uvedl Červený.

"Neplánoval jsem černobílý snímek, ale v originálu byl žluto-šedý, tak trochu bezbarvý, proto jsem ho převedl do černobílé," dodal volný sportovní fotograf, který se zaměřuje především na cyklistiku.

Tradiční soutěž obnovil na přelomu let 2017 a 2018 Klub sportovních novinářů s pořadatelskou agenturou Seven Days Agency. Do tohoto ročníku se přihlásilo 55 profesionálních fotoreportérů, kteří poslali celkem 567 snímků. Vyhlášeny byly také kategorie fotbal, ostatní sporty, portrét, motorismus, série a uděleny byly i zvláštní ceny poroty.

"Od obnovení soutěže se hlásí každý rok více autorů s více fotografiemi, což je maximálně potěšující. Stejně jako kvalita přihlášených fotek, rozhodně bylo z čeho vybírat," řekla předsedkyně poroty Alice Němcová Tejkalová, děkanka Fakulty sociálních věd UK. V porotě mimo jiné zasedla i olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.

Červený převzal cenu na dnešní vernisáži na pražské Staroměstské radnici. Výstavu doplňují dvě přehlídky. Letošní návrat letních olympijských her do Tokia připomene výstava fotografií Karla Nováka, který doprovázel sportovce na stejném místě v roce 1964. Loňský vítěz hlavní ceny Lukáš Bíba pak dostal možnost představit své další snímky.

Výsledky soutěže Sportovní fotografie roku 2019:

Hlavní cena: Michal Červený - Světový pohár horských kol v Andoře

Fotbal: Dominik Bakeš - Slavia Praha - Kluž (radost Jana Bořila po vstřelené brance)

Ostatní sporty: Jan Kasl - Tomáš Dostál ve finále závodu Ironman na Havaji

Portrét: Michal Sváček - basketbalista Pavel Pumprla

Motorismus: Martin Kozák - Dragster

Série: Lukáš Kaboň - ME žen v softbalu v Ostravě

Zvláštní ceny poroty: Michal Beránek - Královská radost a box v Arkádách, Lukáš Kaboň - MS v para hokeji 2019 v Ostravě