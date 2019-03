Saitama (Japonsko)/Praha - Ruská sportovní dvojice Jevgenija Tarasovová, Vladimir Morozov útočí na svůj první světový titul. Po krátkém programu na krasobruslařském šampionátu v japonské Saitamě vede přibližně o dva body před stříbrnými olympijskými medailisty Suej Wen-ťing a Chan Cchungem z Číny. Čeští reprezentanti Hanna Abraževičová a Martin Bidař při společné premiéře na MS zatím uzavírají devatenáctičlenné startovní pole, přesto pojedou i volnou jízdu.

Obhájci stříbra Tarasovová a Morozov předvedli nejlepší krátký program sezony a jako jediní překonali osmdesátibodovou hranici. "Udělali jsme to stejně, jako to bruslíme v tréninku," pochvalovala si Tarasovová. O tři čtvrtě bodu pod osmdesátkou zůstali světoví šampioni z roku 2017 Suej Wen-ťing a Chan Cchung, kteří se po zdravotních problémech v průběhu celé sezony ukázali ve výborné formě. Třetí jsou zatím jejich krajané Čcheng Pcheng a Jang Ťin.

Až sedmí jsou po pokaženém krátkém programu letos neporažení Francouzi Vanessa Jamesová a Morgan Cipres. První nepříjemnost je potkala už při rozjížďce, kdy se Jamesová srazila s Italem Matteem Guarisem. "Nevím, co se tam stalo, neviděli jsme se. Cítila jsem trochu závrať, tak jsem se snažila zkoncentrovat. Ovlivnilo to náš program i koncentraci. Nikdy před tím se nám to nestalo, na mistrovství světa to bylo špatné načasování," řekla francouzská krasobruslařka.

Cipres pak skočil jen dvojitý toeloop a Jamesová upadla při odhozeném flipu. Na medaili tak ztrácejí téměř sedm bodů. Na vedoucí Rusy, které na ME porazili, dokonce zhruba dvanáct a půl bodu. "Máme velmi dlouhou sezonu a měli jsme vysoká očekávání. Měli jsme hodně velmi dobrých výkonů, takže jeden z deseti (pokažený) není zas tak špatné," doplnila Jamesová.

Bidař, jenž byl loni na MS jedenáctý s Annou Duškovou, předvedl solidní krátký program i se šestnáctiletou Abraževičovou. Při třetím společném závodě jim ale chyběla obtížnost některých prvků a v součtu s drobnými chybami při skocích se zatím před žádnou dvojici nedostali. Jejich trenér Petr Bidař byl přesto spokojený. "Myslím, že se Hanna s Martinem poprali s atmosférou mistrovství světa velice dobře. Pár chyb udělali a obtížnost prvků nebyla na takové úrovni, jak jsme čekali, ale celkově jízda působila velice dobře," uvedl na facebookovém profilu krasobruslařského svazu.

Volné jízdy jsou na programu ve středu od 2:30 SEČ.

Výsledky mistrovství světa v krasobruslení v Saitamě

Sportovní dvojice - po krátkém programu: 1. Tarasovová, Morozov (Rus.) 81,21, 2. Suej Wen-Ťing, Chan Cchung 79,24, 3. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (všichni Čína) 75,51, 4. Zabijaková, Enbert (Rus.) 73,96, 5. Mooreová-Towersová, Marinaro (Kan.) 73,08, 6. Bojkovová, Kozlovskij (Rus.) 69,99, ...19. Abraževičová, Bidař (ČR) 48,66.

