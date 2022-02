Sportovní dvojice Suej Wej-ťin, Chan Cchung získala olympijské zlato

Peking - Čínští krasobruslaři Suej Wej-ťin a Chan Cchung získali olympijské zlato v závodě sportovních dvojic. Zatímco před čtyřmi lety v Pchjongčchangu skončili těsně druzí za německým párem Aljona Savchenková, Bruno Massot, tentokrát v Pekingu porazili o pouhých 63 setin bodu Rusy Jevgeniji Tarasovovou a Vladimira Morozova. Třetí skončili úřadující mistři světa i Evropy Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov. Čeští reprezentanti Jelizaveta Žuková a Martin Bidař po 17. místě v pátečním krátkém programu do dnešních volných jízd nepostoupili.

Čínští pořadatelé zařadili soutěž sportovních dvojice na závěr krasobruslařského olympijského programu, protože právě zde měli jejich reprezentanti největší šanci na úspěch. Dvojnásobní mistři světa z let 2017 a 2019 Suej Wej-ťin a Chan Cchung jejich naděje naplnili dokonale. Jako vedoucí závodníci po krátkém programu nastupovali jako poslední po dvou úchvatných vystoupeních ruských kandidátů na titul. Zahájili čtverným twistem, který zařadili jako jediní. O náskok získaný tímto mimořádně obtížným prvkem ale přišli, protože partnerka zaváhala u trojitého salchowu. Svůj sólový skok nedotočila a dopadla na dvě nohy.

S napětím pak Číňané čekali na hodnocení. Známkou 155,47 bodu se na třináct setin přiblížili svému nejlepšímu výkonu z MS 2019. Před čtyřmi lety prohráli olympijské zlato o 43 setin, tentokrát hrál zlomek bodu v jejich prospěch. Celkový součet 239,88 bodu je nový světový rekord. "Jsem šťastná, že se mi splnil sen. Dneska jsme ze sebe na ledě dostali to nejlepší. Bylo by velké štěstí, kdybychom lidi inspirovali a povzbudili, aby začali s tréninkem párového bruslení nebo v něm pokračovali," řekla Suej Wej-ťin.

S Chan Chungem završili patnáct let spolupráce ozdobené úspěchy, ale také poznamenané řadou zranění. Napodobili legendární sportovní dvojici Süe Šen, Čao Chung-po, která vyhrála ZOH ve Vancouveru 2010. Na začátku jejich kariéry jim přitom lidé nevěřili. "Lidé říkali, že jsme dvojice outsiderů, protože naše těla nebyla vhodná pro krasobruslení. Obvykle se od mužů očekává, že jsou vysocí, a od žen, že jsou malinké," vzpomínala.

Sedmadvacetiletá Tarasovová a o dva roky starší Morozov nesmutnili. Plakali štěstím už bezprostředně po skončení své výborné volné jízdy, po níž měli jistou první olympijskou medaili v dlouholeté kariéře. Před čtyřmi lety se propadli ze druhého místa po krátkém programu na čtvrté, tentokrát se na stříbrné příčce udrželi. Pomohla jim k tomu i spolupráce s kontroverzní trenérkou Eteri Tutberidzeovou. "Léta jsme pracovali na tom, abychom získali tuhle medaili, takže pro nás hodně znamená," uvedl Morozov.

S Tarasovovou tentokrát nechali za sebou i dvacetiletou Mišinovou a dvaadvacetiletého Galljamova, s nimiž v posledních sezonách prohrávali. Mladí Rusové v olympijské sezoně nenacházeli přemožitele, ale při jejím vrcholu jim ani dvě skvělé jízdy na lepší než bronzovou medaili nestačily.

"Jsme šťastní, že jsme dokázali zabruslit dobře a ukázat na této olympiádě, co umíme," řekla Mišinová. Pocítila na vlastní kůži výjimečnost olympijských her. "Jedna z věcí, které jsou na tom nejlepší, je, že když tady závodíte, spousta lidí, se kterými jste nemluvili třeba deset nebo patnáct let, vám posílá zprávy a podporuje vás. Byla to tady moc hezká zkušenost," dodala. Na rozdíl od svých přemožitelů mají Mišinová s Galljamovem reálnou šanci bojovat o olympijské trofeje ještě za čtyři roky v Miláně.

Závod potvrdil současnou nadvládu ruských a čínských reprezentantů v této kategorii. Patřilo jim prvních pět míst.

Sportovní dvojice: 1. Suej Wej-ťin, Chan Cchung (Čína) 239,88, 2. Tarasovová, Morozov 239,25, 3. Mišinová, Galljamov 237,71, 4. Bojkovová, Kozlovskij (všichni Rus.) 220,50, 5. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 214,84, 6. Knierimová, Frazier (USA) 212,68, 7. Miuraová, Kihara (Jap.) 211,89, 8. Cainová-Gribbleová, Leduc (USA) 198,05, 9. Safinová, Berulava (Gruz.) 192,44, 10. Mooreová-Towersová, Marinaro (Kan.) 181,37, ...17. Žuková, Bidař (ČR) - nepostoupili do volných jízd.