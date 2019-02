Genk (Belgie) - Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil nečekanou výhru 4:1 v odvetě úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy v Genku a postup do osmifinále za největší sportovní úspěch kariéry. Do utkání zařadil několik hráčů, kteří na jaře dosud prakticky nenastupovali, ale za risk to nepovažoval. Všichni podle něj potvrdili, proč v kádru lídra české ligy jsou.

"Patří to k největším vítězstvím. Samozřejmě výhra 4:1 na půdě takového soupeře a postup mezi 16 nejlepších týmů je určitě sportovně největší úspěch v kariéře. Podařilo se nám vyřadit skvělý tým. Nechci ale snižovat zápasy, které byly předtím. I v předchozím působišti jsme dosáhli dobrých výsledků v Evropě, to samé se Slavií," řekl novinářům Trpišovský.

Po nedělní ligové porážce 0:2 v Plzni udělal z nejrůznějších důvodů v Genku pět změn v sestavě. V záloze nastoupili poprvé na jaře Ibrahim Traoré a zimní posila Lukáš Masopust, premiérově od začátku hrál i Alex Král.

"Neriskovali jsme vůbec. Dělali jsme to nejlepší pro to, abychom to zvládli. S trenérským týmem jsme seděli a hledali jsme optimální variantu tak, aby tam byli nejvhodnější hráči pro způsob, který chceme hrát, jak hraje soupeř, a podle aktuální formy. Byli jsme o tom stoprocentně přesvědčeni, že je to ta nejlepší varianta, abychom to zvládli," řekl Trpišovský.

"Bylo to z taktických důvodů a kvůli energii, která z hráčů vyřazovala na tréninku. Klíč jsme viděli v pokrytí Malinovského s Pozuelem. Potřebovali jsme vybrat tři hráče, kteří se obětují, naběhají 16 kilometrů a vyřadí tyto hráče ze hry. Zároveň aby byli schopni jít po zisku míče nahoru do útočné fáze," doplnil Trpišovský.

Všichni podle něj svou úlohu splnili. "Velká poklona před hráči, kteří dlouho nehráli. Není jednoduché to rozhodnout. Někdy to vyjde, někdy nevyjde. Rozhodnout se musíte. Hráčům jsme věřili, máme je denně na očích a vidíme, jak se jim daří v situacích na tréninku. Vypadali v tréninku výborně. Někdy se to zdá jako nelogické řešení. Dnes nám to vyšlo, stejně jako nám v Plzni něco nevyšlo," podotkl Trpišovský.

O soupeři pro osmifinále raději nechtěl mluvit. "Nemůžu říct, jakého soupeře bych si přál, protože to nikdy nevyšlo. Takže řeknu tentokrát Krasnodar. Kdybych řekl koho nechci, tak bychom ho určitě dostali," uvedl Trpišovský.

"Týmu tento postup dodá velkou sebedůvěru. Největší bonus je to, co tu nechci říci. Že můžeme dostat velký tým. Rvali jsme se o to dlouhou dobu, aby měli lidi možnost v Edenu přijít na velký tým," dodal Trpišovský.