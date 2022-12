Sportovci se těší, že si o Vánocích konečně odpočinou, někteří ale budou hrát

Praha - Zatímco většina českých sportovců se těší, že si po nabitém roce o Vánocích konečně na chvíli odpočine, někteří se nezastaví ani o svátcích. Několik jich dokonce přímo na Štědrý den nastoupí k utkání. Kapitána fotbalové reprezentace Tomáše Součka čeká 26. prosince zápas anglické ligy, ani v Británii se ale nenechá ochudit o české tradice. Tenisté o den dříve na Boží hod odletí do Austrálie na United Cup.

Souček s West Hamem, do jehož kádru patří i další český reprezentant Vladimír Coufal, v londýnském derby na půdě Arsenalu znovu rozehraje anglickou ligu, kterou přerušilo mistrovství světa v Kataru. I když sedmadvacetiletý záložník opět stráví s rodinou Vánoce v Anglii, české tradice důsledně dodržuje.

"V Anglii jde všechno sehnat. Jediné, co je trochu těžší, je kapr. Ale dá se koupit, i když ne živý. V Česku jsme byli zvyklí ho mít tři dny ve vaně, krmit ho a pojmenovat. Shánějí mi ho kuchaři ve West Hamu, takže bude kapr, bramborový salát, živý stromeček a mnoho dalších tradic," řekl novinářům Souček.

"Jsem v nich hodně aktivní. Pouštíme skořápky, dávám šupinu pod talíř. Co se týče kuchyně, to nechávám na manželce. Tam jsem ochutnávač. Moje práce je sehnat stromeček a ozdobit ho," doplnil bývalý hráč Slavie, který po nedávném narození druhé dcery stráví Vánoce ve čtyřech.

Fotbalista Filip Novák dokonce přímo na Štědrý den nastoupí ve Spojených arabských emirátech za Al Džazíru k ligovému zápasu. V KHL navzdory ruské invazi na Ukrajinu zůstávají tři čeští hokejisté a přímo 24. prosince čeká zápas kapitána Petrohradu Dmitrije Jaškina. V noci na Štědrý den středoevropského času bude hrát také několik hokejistů, kteří působí v NHL.

Tenisté stráví 24. prosince doma a hned druhý den zamíří do Austrálie, kde odstartuje nová soutěž družstev United Cup. "Bude nás plné letadlo a bude to fajn. Hrozně se těším. Je blbé, že den po Vánocích už letíme, ale my si s rodiči a bratry uděláme Vánoce 23. prosince. Pak balení a odlet," řekla Petra Kvitová.

Na Štěpána 26. prosince se už hraje česká extraliga a hokejisty Sparty čeká první zápas na Spenglerově poháru. "Já budu koukat na Spartu a fandit," řekla s úsměvem novinářům olympijská vítězka na snowboardu Ester Ledecká krátce poté, co ve středu vyhrála anketu o českého sportovce roku.

Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek musel kvůli zranění vynechat turnaj v Jeruzalémě, takže předvánoční čas tentokrát strávil doma. Štědrý den si s rodinou udělá už 23. prosince, protože vzápětí odlétají na šestidenní dovolenou do tepla. "Už to trošičku musíme spojovat se školou, protože Tonda už nastoupil do školy. Musí plnit tu docházku, takže jsme nemohli odlítat později," řekl Krpálek.

Pětinásobný mistr světa v rychlostní kanoistice Josef Dostál bude na Vánoce v Česku a chystá se je strávit společně s partnerkou Anežkou Paloudovou. "Budeme s rodinou přítelkyně v malebných prostorách okolí Českého Krumlova," řekl novinářům. Jako vášnivý rybář si při štědrovečerní večeři nenechá ujít kapra, ale neplánoval si ho sám ulovit. "Rybář jsem sice vášnivý, ale to bych ho musel chytit na mušku. To se sice dá, ale moc ne v proudních řekách, kde chytám já," vysvětlil Dostál.

Tradiční Vánoce plánuje i MMA bojovník Jiří Procházka. "Co se týče stravy, nikdy jsem neměl extra omezení. Můj metabolismus je rychlý, mohu si dovolit jíst cokoliv. Když ale přijmete nějakou cestu toho válečníka a bojovníka, tak se stravujete tak, aby to prospívalo vašemu tělu. To ale neznamená, že si nedám salát s rybou, vánočku a tyhle dobroty," uvedl Procházka, který je aktuálně v rekonvalescenci po zranění. Jeho oblíbenou pohádku je Obušku, z pytle ven, má rád také Shreka.

Plavkyně Barbora Seemanová při tréninku na mistrovství světa v krátkém bazénu na vánoční přípravy neměla čas. První dárky kupovala v pondělí po cestě z Melbourne, kde byla pátá v závodě na 200 metrů volným způsobem. "Nemám skoro nic. Přítel připravil stromeček, já ho musím ještě ozdobit. Snažím se to nehrotit. Spíš si užívám, že jsem doma," uvedla.

Cyklisté Mathias a Karel Vackové se na nadcházející sezonu připravují tradičně na jihu Španělska poblíž Málagy. "Už v polovině ledna mě pravděpodobně čekají závody v Argentině, takže do Česka na Vánoce nepoletím," řekl Mathias, který se pravděpodobně při závodě v Argentině potká i s o dva roky starším bratrem.

Karel Vacek věří, že na Štědrý den sežene rybu. "Mohli bychom rybařit na moři. Ale to je obtížné, protože se většinou chytají v noci, což si nemůžeme v tréninku úplně dovolit. Ale objevili jsme nedaleko přehradu, ve které je hodně kaprů," řekl. "Na Vánoce bychom si rádi jednoho chytli, ale ještě musíme zjistit, jestli to tady bude vůbec legální. Každopádně se budeme snažit, abychom kapra na Vánoce ulovili," dodal s úsměvem.