Sportovci se budou během olympiády v Tokiu testovat denně

Tokio - Sportovci a jejich nejbližší doprovod se budou během olympijských her v Tokiu testovat denně na koronavirus. Před odletem do Japonska musejí absolvovat dva testy. Uvedl to Mezinárodní olympijský výbor (MOV), jenž po dohodě s organizátory a úřady zveřejnil 86 dnů před zahájením odložených OH upravenou verzi manuálu pro sportovce.

Podle očekávání bylo na červen odloženo rozhodnutí, zda budou moci na olympijská sportoviště alespoň japonští diváci. Původně mělo být jasno do konce dubna, ale v Tokiu a dalších třech oblastech je od konce minulého týdne vyhlášen kvůli nárůstu koronavirových případů stav nouze. O neúčasti zahraničních diváků se rozhodlo kvůli světové zdravotní situaci už dříve.

Denní testování sportovců představuje výraznou změnu oproti první verzi příručky zveřejněné v únoru, jež počítala s testy každé čtyři dny. Další účastníci OH budou testováni denně první tři dny po příjezdu, po zbytek svého pobytu pak méně často podle své funkce a kontaktu se sportovci.

Všichni účastníci her musejí minimalizovat kontakt bližší než jeden metr s účastníky her, kteří jsou na místě déle než 14 dnů, a s místními lidmi. Nebudou smět využívat hromadnou dopravu, ale pouze vozidla vyhrazená na přepravu olympijských účastníků. Podobné omezení se týká také stravování: jíst by olympionici měli v jídelnách na sportovištích, v restauracích v místě svého ubytování či přímo v pokojích za využití pokojové služby či donášky jídla.

Jako blízký kontakt bude definován člověk, jenž bude 15 či více minut v kontaktu bližším než metr bez roušky s osobou s potvrzeným pozitivním testem na covid-19. Především pokud k tomu dojde v uzavřených prostorech, jako jsou vozidla či hotelové pokoje. Všechny případy budou nahlášeny japonským zdravotnickým úřadům.

Na úpravách v manuálu se MOV shodl s organizátory olympijských a navazujících paralympijských her, s vládou provincie Tokio a s japonskou vládou. Olympijské hry, jež byly kvůli koronavirové pandemii přeloženy z loňska na letošní léto, začnou 23. července.