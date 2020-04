Sportovci budou moci trénovat po osmi a bezkontaktně

Praha - Profesionální sportovci, jimž vláda umožnila od příštího pondělí vrátit se v omezené míře do společného venkovního tréninku, se budou moci připravovat ve skupinách maximálně po osmi lidech plus členové realizačního týmu. Jednotlivé osoby mezi sebou budou muset udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy. Sportovci nebudou smět využívat šatny ani sprchy, na záchod si ale při dodržení zpřísněných hygienických podmínek budou moci dojít. V manuálu to uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Vláda v úterý oznámila scénář postupného uvolňování opatření, která zavedla v boji proti pandemii nového typu koronaviru. Od pondělí povolila profesionálním sportovcům vrátit se do společného tréninku venku, i když zatím jen omezeně.

Zmírnění opatření pomohlo hlavně fotbalistům, kteří jako jeden z mála kolektivních sportů kvůli nemoci covid-19 dosud předčasně neukončili sezonu. Nedohrané zatím zůstanou pouze amatérské soutěže od třetí ligy níže včetně mládežnických. Trénovat po skupinách budou moci také například atleti.

Podle manuálu od ministerstva se sportovci budou moci od pondělí nově chystat v počtu maximálně osmi osob na hřišti v jeden čas. Doplnit je může nezbytně nutný počet členů realizačního týmu, v němž jsou vedle trenérů zastoupeni například i kustod, masér či lékař. Veřejnost se tréninků účastnit nesmí.

Hráči a členové realizačního týmu mezi sebou budou muset udržovat minimálně dvoumetrové rozestupy a nebudou se moci věnovat kontaktním a soubojovým cvičením. V době tréninku si nebudou muset chránit nos a ústa rouškami, které brání šíření kapének a nemoci.

Sportovci nebudou moci využívat vnitřní prostory sportoviště, převlékat a sprchovat se budou doma. Za zpřísněných podmínek si mohou dojít jen na záchod. Klub ale bude muset zajistit dezinfekci rukou a míst, kterých se lidé dotýkají, například klik od dveří. Na záchodě se zároveň nebude moci potkat více osob.

Dezinfekce bude probíhat i při samotném tréninku. Kluby musí zajistit, aby na sportovišti byla k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na mytí rukou, a po každém tréninku se budou muset čistit také veškeré pomůcky.

První a druhá fotbalová liga byly přerušeny 12. března, kdy vláda vyhlásila nouzový stav. Hráči se od té doby připravují individuálně v domácích podmínkách. Podle úterního rozhodnutí vlády se zápasy znovu nezačnou hrát dříve než 8. června. Po 24 kolech základní části vede tabulku nejvyšší soutěže obhájce titulu Slavia o osm bodů před druhou Plzní. Zbývá dohrát šest dějství základní části, nadstavba a baráž.