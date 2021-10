Sportovce výsledek voleb potěšil, Hrdina ho označil za balzám na duši

Ilustrační foto - Hokejista Dominik Hašek vystoupil 9. července 2018 v Praze na tiskové konferenci k projektu Největší momenty 100 let českého sportu.

Ilustrační foto - Hokejista Dominik Hašek vystoupil 9. července 2018 v Praze na tiskové konferenci k projektu Největší momenty 100 let českého sportu. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Sportovní osobnosti přivítaly výsledky sněmovních voleb, které vyhrála koalice Spolu. Ta bude mít v Poslanecké sněmovně většinu, pokud se spojí s koalicí Pirátů a STAN. Současný předseda vlády Andrej Babiš by s hnutím ANO v takovém případě skončil v opozici.

"Vidět tyhle všechny kyselý ksichty je balzám na moji duši po těch osmi letech tý hrůzy," napsal bývalý hokejový útočník Jiří Hrdina na twitteru k televiznímu záběru na tiskovou konferenci hnutí ANO.

Koalicím Spolu i Pirátů a STAN poblahopřál také někdejší Hrdinův reprezentační spoluhráč Dominik Hašek. "Dokázali jste to. Za mě ten nejdůležitější cíl voleb, odstranění StBáka a křivopřísežníka z čela naší země, je splněn. A já Vám za to moc děkuji," uvedl slavný brankář, dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru.

Další sportovci přivítali, že se do Poslanecké sněmovny nedostala KSČM. "Kdybych chlastal, určitě bych se dnes opil. Komunisti konečně nebudou v parlamentu. To je pro mě strašně moc důležitý výsledek. To ostatní už nemůže dopadnout špatně. Děkuji všem normálním voličům," řekl olympijský vítěz ve vodním slalomu Lukáš Pollert.

Podobně se vyjádřili také beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner, kteří v sobotu večer postoupili v Itálii do finále závěrečného turnaje Světového okruhu. "Zatímco naše výkony během předchozích dvou týdnů přípravy postupně prohlubovaly depresi v týmu asi na úroveň aktuální atmosféry ve volebním štábu KSČM, tento týden přinesl výrazné zlepšení," napsali čeští hráči na facebooku.