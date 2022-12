Sport: Soukalovou biatlon zase baví, návrat k elitě si ale představit neumí

Jablonec nad Nisou - Bývalá vítězka biatlonového Světového poháru Gabriela Soukalová v sobě objevila tři roky po ukončení kariéry novou vášeň pro lyžování a podle deníku Sport nevyloučila účast na některém z exhibičních závodů. Návrat na dřívější světovou úroveň si ale představit neumí.

Třiatřicetiletá mistryně světa ze sprintu zasáhla naposledy do soutěží na jaře 2017. Kariéru poté přerušila kvůli zdravotním potížím s achilovkami a přetížením lýtkových svalů. Vynechala olympijské hry v Pchjongčchangu a v květnu 2019 kariéru ukončila.

Na konci listopadu Soukalová sdílela na instagramu video z výběhu na lyžích. Na popud kamarádů si vyzkoušela dříve také střelbu a minula jen dva z dvou set terčů. Ohledně možného comebacku však zůstává opatrná.

"Nemyslím si, že by to bylo reálné, dostat se na úroveň, která by byla žádoucí pro soutěže. Možná na hobby úrovni, že bych si zkusila nějakou exhibici, nebo nějaký sranda závod, to do budoucna asi nezatracuju. Ale zase abych si myslela, že bych byla schopná navázat na tu kariéru, to si nemyslím. Už je to hrozně dlouhý čas. Takže škoda," uvedla Soukalová, s tím, že se chce dál bavit lyžováním na rekreační bázi.

Biatlonisté budou hostit mistrovství světa v roce 2024 v Novém Městě na Moravě. V případě návratu by se Soukalová musela přihlásit do antidopingového programu ADAMS a být alespoň půl roku k dispozici komisařům.