Spornou novelu o přeměně dětských skupin Sněmovna vrátila do druhého čtení

Praha - Sněmovna dnes vrátila spornou předlohu o přeměně dětských skupin na jesle s přísnějšími pravidly do opakovaného druhého čtení. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) s takovým postupem vzhledem k blížícímu se konci volebního období nesouhlasila. Zejména opoziční poslanci ale připomínali úterní dohodu zástupců vedení dolní komory včetně těch za sociální demokracii.

"Pokud zákon vrátíme do druhého čtení, tak to potápíme," argumentovala Maláčová. V debatě podpořila úpravy, podle nichž by mohly nadále navštěvovat dětské skupiny i děti starší tří let, ale bez státního příspěvku. Stát by dotoval docházku jen nejmenších dětí. Maláčová se vyslovila i pro zrušení hranice pro výši příspěvků rodičů a pro zmírnění požadavků na osvětlení prostor. "Pojďme rozhodnout hlasováním," nabádala zákonodárce.

Sněmovnu ale ministryně nepřesvědčila. Pro vrácení předlohy do druhého čtení podle dřívějšího návrhu občanského demokrata Jana Bauera hlasovalo 152 ze 158 přítomných poslanců. Bauer tvrdil, že ani aktuálními pozměňovacími návrhy nelze novelu opravit.

Část opozice míní, že by předloha vedla k likvidaci dětských skupin. Původně vznikaly v reakci na nedostatek míst v mateřských školách. Maláčová s kritikou nesouhlasila, jde podle ní o průlom v zajištění péče o malé děti. Novela o přeměně dětských skupin na jesle souvisí s blížícím se koncem financování z unijních peněz.

Dětské skupiny měly podle předlohy nově fungovat pro děti od půl roku zhruba do tří let věku. Platby rodičů měly být ohraničeny. Nově by už mohla vznikat jen zařízení s přísnějšími pravidly, než jsou stanovena pro nynější dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti, například i dostatečné denní osvětlení prostor. Současné dětské skupiny by musely podle předlohy splnit přísnější požadavky do konce srpna 2024. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15.000 místy. Poslanci k předloze podali tři desítky úprav.