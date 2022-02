Sporná pandemická novela je ve Sněmovně před schvalováním

Praha - Sporná pandemická novela je po dnešním druhém čtení ve Sněmovně před závěrečným schvalováním. Má následovat po dvouhodinové přestávce, kterou si vyžádal klub opoziční SPD. Jednání dolní komory bude pokračovat zhruba ve 21:30.

Koalice ve druhém čtení navrhla úpravy vládní předlohy, pozměňovací návrhy podali i jednotliví poslanci z řad opozičního hnutí ANO. Poslanci by měli hlasovat také o zrušení pandemického zákona, jak je prosazuje SPD. Poslanec hnutí Jan Hrnčíř zdůvodnil pozměňovací návrh údajnou nadbytečností zákona "vzhledem k vývoji onemocnění covid-19".

Skupina koaličních poslanců v čele s Evou Decroix chce zmírnit tvrdost části možných protiepidemických opatření a snížit horní hranici u všech pokut, které mohou úřady za jejich porušení ukládat. Koalice také chce upravit možnost nařízení izolace nebo karantény i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou tak, aby takový postup nemohl být zneužitelný.

Z novely by podle návrhu koaličních poslanců měla zmizet ustanovení, podle nichž by měla dostat pravomoc k vydávání protiepidemických opatření pro své resorty také ministerstva obrany a vnitra. Poslanec ANO Drahoslav Ryba naopak chce, aby mohla obě ministerstva stanovovat podmínky karantény a izolace pro vojáky nebo policisty.

Posílit pravomocí hejtmanů prosazuje další poslanec ANO Ivo Vondrák. Hejtmani by po projednání v krizovém štábu mohli podle jeho návrhu vyzvat krajskou hygienickou stanici k vyhlášení mimořádného opatření. Mohli by případně navrhnout i jeho znění. Hygienická stanice by musela výzvu hejtmana projednat.

Druhé čtení skončilo vystoupením předsedy klubu SPD Radima Fialy, který uvedl, že se hnutí nevzdá a bude proti novele bojovat až do konce. Celé jednání Sněmovny od úterního dopoledne prakticky do dopoledne dnešního provázely rozsáhlé obstrukce poslanců hnutí Tomia Okamury, až dnes odpoledne se dostalo ke standardnějšímu postupu. Jednání trvalo od úterního zahájení do ukončení druhého čtení zhruba 33 hodin.

Hnutí SPD má podle Fialy předlohu za útok na svobodu a práva obyvatel. Podobně jako hnutí ANO zpochybňuje schvalování novely zkráceně ve stavu legislativní nouze.

Novela pandemického zákona je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nutná kvůli tomu, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření. "Pandemický zákon je příprava na to nejhorší, nic víc, nic míň,“ prohlásil odpoledne na plénu.

Válek očekává, že protiepidemická opatření bude možné uvolnit v březnu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že maximum restriktivních opatření kvůli koronaviru se bude moci s ohledem na vývoj epidemie uvolnit v březnu. Předpokládá, že počet nakažených a nemocných poroste ještě v příštích dvou týdnech. Řekl to dnes poslancům při obhajobě novely pandemického zákona, kterou Sněmovna začala projednávat po více než 26 hodinách od zahájení schůze. Důvodem byly zejména obstrukce SPD. Přesto se očekává obsáhlá debata, do které se přihlásily dvě desítky poslanců. Na prvního řádně přihlášeného se dostalo až zhruba po 29 hodinách od úvodu schůze, který se protáhl kvůli vystoupení řečníků s přednostním právem, především projevu předsedy SPD Tomia Okamury.

"Věřím, že v březnu budeme moci uvolnit na maximum všechna opatření," prohlásil Válek. Svědčí o tom dosavadní vývoj epidemie a její predikce, dodal.

Pandemická novela je podle Válka nutná kvůli tomu, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření. V Česku by pak přestala platit pravidla, která platí ve zbytku světa, uvedl ministr. Odmítl, že by chtěl zavádět co nejtvrdší opatření. Prosazuje pouze ta, která dávají smysl, řekl.

Novela má podle Válka také poskytnout státu nástroj, jak včas zasáhnout v případě příchodu nové mutace koronaviru a zohlednit kompenzace škod. Poskytla by podle ministra právní základ například pro povinnost prokazovat očkování nebo prodělanou nemoc před vstupem do restaurací nebo při ubytování v hotelích, kterou dnes zrušil Nejvyšší správní soud. Novela podle Válka dosavadní verdikty soudu zapracovává.

Ministr ve zhruba půlhodinovém projevu slíbil v polovině letošního roku předložit Sněmovně normu, která by umožnila státu připravit se na jakoukoliv epidemii a pandemický zákon by nahradila. Zalitoval, že se to nepovedlo bývalé vládě Andreje Babiše (ANO).

Válek při projevu reagoval také na nesouhlasné poznámky poslanců. Uvedl, že se nesníží na úroveň "pokřikování". Podle něj je možné mít opačný názor na nutnost protiepidemických opatření či očkování, pokud nebude ohrožovat ostatní. Pozastavil se nad transparenty odpůrců pandemického zákona, podle nichž bude nejdražší měnou sperma neočkovaných mužů. "Zřejmě do toho plánují věnovat volný čas a úspory," dodal ministr.

Okamura ve své další půlhodinové řeči zopakoval kritiku vlády i pandemické novely. Označil ji za "doslova fašistickou normu", neboť podle něj neumožňuje parlamentní kontrolu. "Dostávám těžkou dávku negativní energie, a ta se hodně zvyšuje při projevech pana předsedy Tomia Okamury," svěřil se kolegům místopředseda poslanců ODS Jan Bauer. Za pozitivní ale označil to, že se mu během uplynulé probdělé noci vrátil čich, o který přišel před tři čtvrtě rokem v důsledku nemoci covid-19.

K pandemickému zákonu budou moci poslanci hovořit jen dvakrát pět minut

Sněmovna dnes odpoledne na návrh předsedy koaličního lidoveckého klubu Marka Výborného zkrátila poslancům možnost promluvit k novele pandemického zákona na dvakrát pět minut. Omezení se nebude vztahovat na řečníky s přednostním právem, jako jsou členové vlády nebo předsedové poslaneckých klubů. Neuspěl návrh hnutí ANO, aby poslanci mohli mluvit dvakrát deset minut. Výborného návrh zazněl 30 hodin poté, co Sněmovna začala v úterý dopoledne jednat.

Stejným způsobem zkrátila sněmovní většina možnost hovořit už v úterý, kdy poslanci debatovali o tom, zda trvá stav legislativní nouze. Celé jednání od úterního dopoledne provázely rozsáhlé obstrukční projevy opozičního hnutí SPD, které zákon odmítá. Tvrdí o něm například, že nepřiměřeně omezuje občanská práva a svobody.

Výborný uvedl, že sněmovní jednání o pandemické novele je už nutné posunout do finále, když, jak řekl, vnímá zřetelnou únavu i v řadách opozice. Navrhl zkrácení řečnické doby na dvakrát pět minut v běžné debatě i v té části jednání, kdy poslanci podávají a mohou odůvodňovat pozměňovací návrhy. Výborného požadavek Sněmovna podpořila hlasy 70 ze 119 přítomných poslanců. Aktuálně se do řádné debaty hlásí 16 poslanců.

Novela pandemického zákona je podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nutná kvůli tomu, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření. "Pandemický zákon je příprava na to nejhorší, nic víc, nic míň,“ prohlásil.

Poslanec Robert Králíček (ANO) obvinil vládní koalici, že novelu zákona prosazuje takzvaně na sílu, bez dohody s opozicí. Proti omezení debaty se vymezil i poslanec ANO Marek Novák. "Protože takhle se jinak pouze dohrabeme k tomu, že tady protlačíte na sílu něco, co vám v konečné fázi občan omlátí o hlavu,“ varoval. Jeho stranický kolega Kamal Farhan postrádá v předloze garanci ušlého zisku. Poznamenal však, že tato garance nebyla ani v původním znění zákona. Podle něj se hradí jen skutečná škoda, což vylučuje náhradu ušlého zisku. Pozastavil se i nad navrhovanou možností doručovat rozhodnutí o izolaci nebo karanténě prostřednictvím textové zprávy. Nedovede si představit, že by například někomu dorazilo rozhodnutí o uvalení vazby prostřednictvím textové zprávy.

Poslankyně ODS Eva Decroix však již představila pozměňovací návrh koaličních stran, který na tyto výtky reaguje. Ministerstvo zdravotnictví podle tohoto návrhu bude moci stanovit vyhláškou povinné náležitosti této textové zprávy. Mezi ně bude patřit i jedinečný kód, který si občan bude moci ověřit u krajské hygienické stanice.