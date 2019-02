Caracas/Cúcuta (Kolumbie) - Na venezuelských hranicích s Kolumbií a s Brazílií se v sobotu soustředil mocenský boj venezuelské opozice s režimem autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Venezuelané se tam snaží přesvědčit armádu, aby hranice uzavřené vládou otevřela a pustila do země humanitární pomoc. Národní garda použila slzný plyn proti lidem, kteří se snažili odstranit na hranicích zátarasy. Do Kolumbie mezitím podle agentur uteklo 13 příslušníků ozbrojených sil, kteří nesouhlasí s Madurovým režimem.

Šéf opozice Juan Guaidó, kterého západní země uznávají jako úřadující hlavu státu, na twitteru oznámil, že do Venezuely už projel z Brazílie první kamion s pomocí. Vůz se ale musel zastavit hned na kraji kvůli blokovací bariéře.

Guaidó sám je na hranicích s Kolumbií. V kolumbijském pohraničním městě Cúcuta by měla být humanitární pomoc vyložena a přes jeden z tamních mostů lidským řetězem přenesena do obce Ureňa na území Venezuely. Právě tam už se dopoledne místního času (odpoledne SEČ) objevily střety, když ureňští obyvatelé začali z mostu odstraňovat železné zátarasy a ostnatý drát, aby umožnili kamionům projet. Národní garda proti nim použila slzný plyn a podle některých zdrojů po nich střílela. Podle místních zdravotníků zranění utrpělo více než 20 lidí.

Guaidó, který je od ledna předsedou venezuelského parlamentu, se během demonstrací 23. ledna prohlásil prozatímním prezidentem. Učinil tak poté, co parlament označil za nelegitimní nový prezidentský mandát Nicoláse Madura s tím, že vzešel z nesvobodných voleb. Guaidóa uznaly za hlavu Venezuely již Spojené státy i další americké země, posléze se přidaly také státy evropské a další. Opozice ale nyní potřebuje hlavně dostat na svou stranu armádu, jejíž část je zřejmě rozpolcená, ale bojí se Madurových represí.

Agentura DPA uvedla, že čtyři nákladní auta na jednom mostě poblíž obce Ureňa dnes prorazila armádou rozmístěné zátarasy. Konvoj a lidi, kteří ho pěšky doprovázejí, venezuelské ozbrojené síly podle tohoto zdroje ostřelovali a použili i slzný plyn.

Do Cúcuty během dneška přešlo 13 příslušníků venezuelských ozbrojených sil. Kolumbijské úřady oznámily, že jde o 11 vojáků a dva policisty. Je mezi nimi armádní major, který podle agentury AFP řekl, že nesouhlasí s Madurem a je pro to, aby humanitární pomoc byla do Venezuely vpuštěna.

Ve venezuelské metropoli Caracasu se mezitím konají soupeřící demonstrace. Na jedné straně se jich účastní tisíce stoupenců opozice a na straně druhé rovněž tisíce příznivců prezidenta Madura. Venezuelští vojáci už v pátek při střetu v oblasti přiléhající k brazilským hranicím zabili dva domorodé obyvatele a dalších nejméně 15 lidí zranili, z toho několik vážně.

Venezuela se už několik let potýká s hlubokou ekonomickou krizí, za kterou je podle politických analytiků z velké části zodpovědná Madurova vláda a její socialistická hospodářská politiky. V zemi chybějí i základní potraviny a léky.