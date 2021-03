Šporcl by rád dostal do kultury 5 mld. Kč, Babiš mu nic neslíbil

Praha - Dnešní schůzka premiéra Andreje Babiše (ANO) a houslového virtuosa Pavla Šporcla o situaci v kultuře v době epidemie koronaviru nemá konkrétní výsledek, Šporcl ale bude dál jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (oba za ANO). Šporcl to dnes řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál (ČRo). Jeho představa je, že do kultury by měla přijít finanční injekce pět miliard korun.

"Nepřislíbili mi nic," uvedl Šporcl, schůzka podle něj byla o pohledech obou stran na situaci kultury. Spolu s Babišem se setkání zúčastnili také Schillerová a Havlíček, ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) přítomen nebyl. Zda byl na schůzku pozvaný, Šporcl nevěděl. Do dalších jednání by Šporcl rád zapojil také kolegy z České obce hudební, chce v nich zastupovat třeba i soukromá divadla.

Houslista uvedl, že některé dotační programy pro kulturu zasaženou koronavirem nefungují zdaleka tak dobře, jak vláda prezentuje. Chybí mu plán pro obnovení fungování kultury po epidemii. Zaorálek podle Šporcla dělá hodně hlavně pro příspěvkové organizace, ale je tu ještě privátní část kultury, kterou ministr nezaštiťuje. "My jsme se zatím bavili o nějaké injekci pěti miliard (korun), ale samozřejmě to je všechno otázka jednání," řekl. Umělcům nejde jen o peníze, ale také o prestiž, které se jim od vlády nedostává, dodal.

Umělci, hudebníci nebo herci, kteří působí jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), podle Šporcla nynějšími omezeními zavedenými kvůli epidemii koronaviru velmi strádají. Podpora od státu přichází s velkým zpožděním a na dotace kvůli jejich podmínkám někteří umělci nedosáhnou, uvedl. S odkazem na data Českého statistického úřadu řekl, že privátní sféra, která se financuje sama, představuje 85 procent kultury. "Kultura jako taková je na tom opravdu ze všech nejhůř. My jsme byli zavřeni jako první, budeme otevřeni jako poslední," dodal. Firmy v kultuře podle něj živoří. Kultura má přitom podle něj podíl v hrubém domácím produktu (HDP) dvě procenta a v kultuře s přidruženými profesemi pracuje víc než 200.000 lidí.

Babiš pozval Šporcla na schůzku poté, co houslista v otevřeném dopise premiérovi označil stav kultury v ČR za katastrofální. Rok po vyhlášení prvního nouzového stavu je podle umělce kultura na konci zájmu vlády i prezidenta. Stav věci ilustroval rčením "po nás potopa". Babiš v první reakci na dopis uvedl, že podpora umělců je nedostatečná. Zaorálek následně napsal, že je rád, že se Babiš začal o kulturu konečně zajímat, a že věří, že o peníze na kulturu ve vládě už nebude muset bojovat sám jako dosud.