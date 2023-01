Spor o výrok Černochové (ODS) o otrocích z ANO se opět řeší ve Sněmovně

Praha - Spor o výrok ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o otrocích z ANO se i dnes dostal na sněmovní plénum. Poslankyně opozičního ANO Jana Pastuchová žádala, aby se ministryně omluvila za svá slova voličům a podporovatelům předsedy hnutí a prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Černochová na výzvu tentokrát nereagovala. Pastuchové návrh, aby se plénum zabývalo omluvou ministryně obrany jako novým bodem schůze, Sněmovna zamítla.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová a Pastuchová žádaly po ministryni omluvu za její nedělní výrok z televizní debaty už v úterý. Černochová reagovala, že poslanci berou plat, a nemohou tedy být otroky. "Že jste si vztáhly moje slova na sebe, to není můj problém, to je problém váš," prohlásila v úterý Černochová. Citovala z výhrůžného e-mailu prezidentské kandidátce Danuši Nerudové, z něhož je podle ministryně patrné, že podporovatelé ANO "jsou schopni a ochotni udělat pro hnutí ANO jako otroci úplně všechno".

Pastuchová dnes uvedla, že ji nepřekvapilo, že se Černochová neomluvila. "Šokovalo mě, co nastalo potom. Vy jste totiž tu urážku rozšířila na téměř dva miliony voličů a podporovatelů Andreje Babiše," řekla poslankyně ANO. Černochovou vyzývala, aby se omluvila aspoň jim, a to v nově navrhovaném bodu schůze. Sněmovna na to koaliční většinou hlasů nepřistoupila.

Černochová už v úterý podotkla, že v nedělní debatě na CNN Prima News se řešila emotivní volební kampaň, kterou podle ní vyhrotil Babiš a ANO. "Na druhou stranu jsme tady jako Česká republika v situaci, kdy tady straší válkou bývalý premiér, kandidát na prezidenta, za podpory a hlasitého potlesku otroků z ANO, kteří také s ním v tomto smyslu souhlasí," prohlásila ministryně v Partii Terezie Tománkové.

V úterý si po rozepři klub ANO vyžádal přestávku do konce jednacího dne. "Tohle asi budeme muset rozdýchat, všichni mí kolegové," zdůvodnila tento krok Schillerová. Sněmovna nic konkrétního neprojednala.