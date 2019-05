Spor o peníze skončil střelbou na dva muže, hrozí výjimečný trest

Praha - Krajský soud v Praze začal projednávat případ muže obžalovaného z pokusu o dvojnásobnou vraždu. Zřejmě spory o dlužné peníze v Jankovské Lhotě na Benešovsku skončily loni v září střelbou, po níž zůstal jeden mrtvý a jeden vážně zraněný muž. Obžalovanému z pokusu o dvojnásobnou vraždu spáchanou úmyslně a s rozmyslem hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest.

Na statek, kde bydlel obžalovaný dvaašedesátiletý Jiří Hypša, přijeli otec a syn loni 28. září. Podle Hypši dlužil otec peníze jemu, podle výpovědi syna, který po střelbě zůstal raněný, si přišli oni vyzvednout u Hypši dlužných 55.000 korun. "Cítím se vinen částečně, ale ne tak, jak tvrdí obžaloba," řekl Hypša na začátku jednání.

"Bylo to od něj připravené. Teď se brání, že se zbraní přišel táta, ale ten žádnou zbraň neměl. Kdyby mu nedošly náboje, bylo by po mně," řekl dnes novinářům muž, který utrpěl tři střelné rány. Podle obžaloby navíc dostal několik ran skleněnou lahví a kameny. Potom přiběhli na statek sousedé, kteří zavolali policii a sanitku.

Hypša tvrdí, že si muži přijeli prohlédnout jeho nový statek, který koupil za 20 milionů korun v hotovosti. Muž, kterého později zastřelil, od něj prý opakovaně chtěl peníze, protože pil alkohol a hrál automaty. Chtěl s ním také podnikat, nabízel mu dříve ke koupi své auto. "Ta jeho (družka) mu dávala peníze a on se vymlouval na mě, že mi to půjčil, ale nebyla to pravda, jinak to ale prochlastal nebo prohrál," uvedl souzený.

Při návštěvě na statku, když seděli v kuchyni, údajně na Hypšu jeden z mužů vytáhl pistoli, Hypšovi se podle jeho slov podařilo mu ji vykopnout, sebrat ze stolu a muže jednou ranou zastřelil. Syn stál údajně venku a slyšel výstřel, obžalovaný ho třikrát střelil do hrudi a jednou do ruky. Po střelbě si muž ze statku vzal svoje věci a utekl, policie ho chytila o den později.

Soud dnes bude pokračovat výpověďmi zraněného muže a dalších svědků. Hypša, který už ve vězení byl, dnes u soudu řekl, že se živil různě a vydělával od sta tisíc do tří milionů měsíčně, část peněz má kdesi schovanou v hotovosti, další údajně na účtech mimo Evropu. Prodával ojetá auta dovezená z Německa, provozoval restauraci nebo organizoval koncerty, což při jednání obsáhle popisoval.