Spor mezi strakonickou teplárnou a Energem se komplikuje

Strakonice - Urovnání sporu mezi strakonickou teplárnou a firmou Energo se komplikuje. Jednatel Energa Roman Němeček dnes nepřišel na schůzku, kde chtělo vedení teplárny podepsat novou smlouvu. Podle teplárny tak Energo pokračuje v neoprávněném odběru tepla, řekli dnes ČTK generální ředitel teplárny Pavel Hřídel a strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Němeček ČTK řekl, že požádal Energetický regulační úřad (ERÚ) o videokonferenci za účasti všech stran.

Energo kromě jiného zásobuje přes 250 bytů na sídlišti Šumavská. Teplárna o víkendu přerušila Energu dodávky, obyvatelé 14 bytových domů byli od pátečního večera do nedělního dopoledne bez tepla a teplé vody. Energo nemá s teplárnou smlouvu. Návrh smlouvy teplárna poslala. Firma Energo do smlouvy v pátek doplnila chybějící výpovědní lhůtu a poslala ji teplárně podepsanou. Podle Hřídele je ale třeba podepsat smlouvu bez úprav.

Jednatel Energa podle Hřídele napsal, že nevidí důvod jít na schůzku. "Z ERÚ mu napsali, že doporučují, aby přišel k osobnímu jednání, ale nechce, navrhuje on-line konferenci. V tomto okamžiku dochází k neoprávněnému odběru, protože smlouvu podepsanou nemá. Podepsal si nějakou svou s vlastními dodatky, se kterou my nesouhlasíme. Trváme na tom, aby se podepsala původní smlouva, kterou určilo ERÚ. Mě zaráží, jak je možné, že ERÚ vůbec neřeší, že je to neoprávněný odběr. Říkají alibisticky, že je to všechno v rukou teplárny, přitom oni měli nastoupit na kontrolu v Energu," řekl Hřídel.

Mluvčí ERÚ Michal Kebort dnes ČTK řekl, že situace je složitá a úřad nemůže říci, zda jde o neoprávněný odběr. Předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.zároveň kritizoval víkendové přerušení dodávek: označil ho za "demonstrativní odpojení lidí od tepla a teplé vody, které nemělo žádný přínos." ERÚ vydal už dříve předběžné opatření. Podle něj musí teplárna Energu dodávat a Energo za teplo platit.

Němeček řekl, že požádal ERÚ o videokonferenci za účasti všech stran. "Jednání s teplárnou by k ničemu nevedlo. Nemáme o čem jednat," řekl Němeček. Ve smlouvě navržené teplárnou chyběla výpovědní lhůta i informace, zda je na dobu určitou, nebo neurčitou. ERÚ Němečkovi podle jeho slov potvrdil, že smlouva může obsahovat i ujednání nad rámec stanovený tímto úřadem.

Teplárna vede s Energem spor o platby. Dodávky přerušila i v lednu. Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Vedení teplárny ale tvrdí, že jí Energo dluží, a to zhruba 4,5 milionu. Energo podle Hřídele uvádí, že mu teplárna dluží přes 13 milionů.

Strakonice v dubnu rozhodly, že půjčí teplárně deset milionů Kč. Firma chce postavit teplovod na sídliště Šumavská a do lokality archeologa Dubského. Radnice tak chce vyřešit spor.

Teplárna skončila v roce 2019 ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu, tržby byly 316 milionů. Prodala 472,5 terajoulu tepla. Loni měla zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) přes 67 milionů korun, uvedla na svém facebookovém profilu. Vytápí 7000 domácností a desítky firem.