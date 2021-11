Spor Macrona a Morrisona se vyhrocuje, Austrálie odmítla obvinění ze lhaní

Paříž/Canberra - V australských médiích se dnes objevila uniklá textová zpráva z komunikace mezi australským premiérem Scottem Morrisonem a francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, která naznačuje, že Francie věděla o úmyslu Austrálie odstoupit od velké zbrojní zakázky na dodávku 12 ponorek francouzské firmy Naval Group. Francie přitom tvrdí, že ji rozhodnutí Austrálie zcela zaskočilo. Morrison se v pondělí rovněž ohradil proti obvinění ze lži, které dříve vznesl Macron, a prohlásil, že odmítá urážky a pomluvy směřující na Austrálii.

Australský postup podle agentury AFP popudil okolí francouzského prezidenta, které kritizovalo "nevkusné metody" a ujistilo, že si Macron nebyl vědom australského záměru odstoupit od smlouvy.

Francouzský prezident Macron se v neděli s Morrisonem setkal poprvé od září, kdy Austrálie, USA a Británie ohlásily vytvoření nového bezpečnostního paktu pro oblast Asie nazvaného AUKUS. Jeho součástí bylo rovněž odstoupení od smlouvy s Francií na dodání dieselových ponorek, místo nichž se Canberra rozhodla nakoupit jaderné ponorky od USA.

Vytvoření paktu vyvolalo značnou nelibost Francie, která tvrdí, že o úmyslu předem nevěděla a že jí pakt i zrušení zbrojní dohody zaskočilo. Paříž načas dokonce odvolala z Canberry i Washingtonu své velvyslance.

Macrona se po nedělním setkání s Morrisonem novináři zeptali, zda si myslí, že mu australský premiér letos v červnu lhal, když se bavili o stavu obří zbrojní zakázky na diplomatické večeři v Paříži. "Nemyslím si to, vím to," odpověděl francouzský prezident.

Australský premiér se v pondělí na klimatické konferenci v Glasgow proti Macronovým poznámkám ohradil a vykreslil je jako pomluvy. "Nebudu přijímat urážky Austrálie. Nebudu to přijímat jménem Australanů," řekl novinářům. Agentura AP poznamenala, že podle většiny pozorovatelů mířila Macronova poznámka na Morrisona osobně.

V australských médiích se navíc objevila uniklá textová zpráva z komunikace, kterou oba lídři údajně měli jen několik dní před oznámením paktu AUKUS. Morrison se podle nejmenovaných vládních zdrojů listu The Australian pokoušel s Macronem spojit dva dny před zveřejněním dohody, francouzský prezident mu však hovor nevzal a odpověděl mu zprávou: "Mám očekávat dobré nebo špatné zprávy ohledně našich společných ponorkových ambicí?". Morrisonova odpověď není známa.

Zpráva zřejmě do médií unikla s Morrisonovým vědomím, ten to však odmítl komentovat. Řekl, že je podle něj důkazem toho, že Francie tušila o možných problémech s kontraktem, a jeho zrušení tak nelze označit za "bodnutí do zad", jak to udělal francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

"Kontaktovali nás, když jsme se snažili uskutečnit ten hovor, a on (Macron) dal jasně najevo, že se obává, že by ten telefonát mohl vyústit v rozhodnutí Austrálie nepokračovat ve zbrojní dohodě," řekl v pondělí Morrison. Dodal, že svou nespokojenost se zbrojní zakázkou uzavřenou jeho předchůdcem Malcomem Turnbullem v roce 2016 dával Paříži najevo již delší dobu. Paříž pak údajně nemohl předem informovat o dohodě s Británií a USA z bezpečnostních důvodů.

Podle některých Morrisonových kritiků včetně Turnbulla se australský premiér neměl spoléhat na to, že Francouzi jeho úmysly vyčtou z různých náznaků, a měl jednat s Paříží napřímo. Turnbull médiím řekl, že pokud Austrálie chtěla jaderné ponorky, mohla se na nich domluvit rovnou s Francií.

Na Morrisona se kvůli uniklé soukromé Macronově zprávě snesla kritika opozičních politiků, podle nichž tím premiér diplomatickou roztržku s Paříží ještě více vyhrotil a rovněž ohrozil důvěryhodnost Austrálie v očích dalších zahraničních lídrů.

"Uniklá sms ukazuje, že naopak prezident nevěděl, že vypovědí kontrakt," protestuje podle AFP Macronovo okolí a argumentuje tím, že v opačném případě by zpráva byla jasnější. "Věděli jsme, že Australané mají otázky, ale jedině o technických záležitostech a harmonogramu, jako u každého tak velkého kontraktu," dodal zdroj.

Upozornil, že ještě koncem srpna se na schůzce ministrů v Austrálii ujišťovalo, že vše pokračuje dobře. A den po inkriminované sms dostal šéf loděnic Naval Group e-mail, který to potvrzoval. Ale o další den později následovalo Morrisonovo vypovězení kontraktu, tři hodiny před tiskovou konferencí s oznámením dohody AUKUS.

Mezitím se na víkendovém summitu G20 v Římě americký prezident Joe Biden "omluvil a přiznal neobratnost", což umožňuje obnovovat důvěru ve vztazích s USA. Ale Scott Morrison "se vůbec neomluvil", zdůraznil zdroj z Macronova okolí. "Nevěděli jsme, že by chtěli změnit strategii s přechodem na jaderný pohon, jinak bychom předložili nabídku. Říct nám, že chtějí změnit strategii, byla ta nejmenší věc," dodal.

Francie nový vývoj oficiálně zatím nekomentovala, ve středu však chystá vystoupení před novináři francouzský velvyslanec v Austrálii Jean-Pierre Thebault.