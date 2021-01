Spor EU a AstraZeneca o vakcíny trvá, unie chce ty z Británie

Brusel - Spor Evropské unie s farmaceutickou firmou AstraZeneca o dodávky vakcín se oběma stranám ani dnes nepodařilo vyřešit. Společnost podle unijní exekutivy stále neobjasnila, proč dostanou členské země v prvním čtvrtletí jen malou část slíbených dávek. Zatímco AstraZeneca tvrdí, že kontrakt nezaručuje unijním zemím právo na požadované množství, Brusel zesílil tlak a chce, aby firma nahradila výpadek produkce v EU vakcínami vyráběnými v Británii.

Komisi se stejně jako řadě členských států Evropské unie nelíbí, že britsko-švédský výrobce nedodrží objem dodávek vakcíny pro období do konce března, na němž se obě strany dohodly. Důvodem jsou podle firmy nutné úpravy vakcíny s ohledem na mutace koronaviru a omezení produkce v závodě v Belgii. Jeden z unijních činitelů dnes novinářům řekl, že snížení dodávek do konce března má být až o tři čtvrtiny, takže všechny země si mezi sebe rozdělí jen necelých 30 milionů dávek. Firma ale snižuje dodávku i mimo Evropu.

"Odmítáme logiku, že kdo dříve přijde, je dříve obsloužen. To může fungovat u místního řezníka, ale ne ve smlouvách a v našem kontraktu o předběžných nákupech," řekla dnes eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová s odkazem na smlouvu s firmou uzavřenou loni v létě. Zároveň odmítla tvrzení šéfa společnosti Pascala Soriota, podle něhož kontrakt nezaručuje EU právo na dodávky určitého množství vakcíny v určitém čase.

Podle Kyriakidisové naproti tomu smlouva počítá s tím, že když nebude stačit produkce ze závodů, které má AstraZeneca v unijních zemích, mohou ji nahradit vakcíny z těch britských. S tím však firma rovněž nesouhlasí. Možnost, že by se kvůli dodávkám pro EU omezovala výroba směřující do Británie, nepřipouští britský premiér Boris Johnson. "Mohu říct jen to, že jsme si velmi jistí našimi dodávkami," řekl podle agentury Reuters novinářům.

Soriot dnes několika evropským listům řekl, že za potíže s dodávkami může hlavně to, že EU uzavřela kontrakt o tři měsíce později než právě Británie, kde měla firma více času na řešení počátečních problémů.

EK nyní hodlá usilovat o to, aby firma souhlasila se zveřejněním kontraktu, z něhož bude patrné, jaké množství dávek bylo původně nasmlouváno. Komise již se zástupci firmy jednala v pondělí, vysvětlení ji však neuspokojilo.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) by mohla vakcínu AstraZeneky doporučit k podmínečnému užívání v pátek a po schválení Evropskou komisí by se mohla stát třetí očkovací látkou v unii. Dosud se očkuje vakcínami firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Komise v reakci na AstraZenekou nepotvrzené informace, že se vakcíny slíbené EU dostávají do jiných zemí, připravuje pravidla, podle nichž by firmy vyrábějící v unii musely povinně oznamovat vývoz očkovacích látek mimo její území. Návrh nové normy se chystá Brusel představit ještě tento týden.