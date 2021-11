Spolupracovnice Navalného a advokát utekli před pronásledováním z Ruska

Moskva - Bývalá koordinátorka petrohradského štábu uvězněného opozičního politika Alexeje Navalného Irina Faťjanovová a advokát Jevgenij Smirnov, který patřil k obhájcům novináře Ivana Safronova obviněného z vlastizrady kvůli údajné spolupráci s českou rozvědkou, opustili Rusko v obavě před pronásledováním. Uvedl to dnes server BBC News na své ruskojazyčné stránce. Z Ruska již dříve do zahraničí vycestoval další Safronovův obhájce Ivan Pavlov, dodal.

"Odjela jsem z Ruska. Bylo to nejtěžší rozhodnutí v mém životě," napsala v sociální síti Faťjanovová. Uvedla, že už je skoro týden v cizině. Místo pobytu neupřesnila.

Své rozhodnutí vysvětlila uvězněním bývalé koordinátorky štábu Navalného v Ufě Lilije Čanyševové, která se stala první zadrženou v případu "vytvoření extremistického společenství". Tento případ proti Navalnému a jeho spolupracovníkům vytvořili vyšetřovatelé v září. Soud poslal Čanyševovou do vazby bez ohledu na její těhotenství. Hrozí ji až deset let vězení.

Štáby Navalného soud v létě na žádost úřadů zakázal jako extremistické hnutí. Jeho předáky nyní začínají úřady stíhat za vytvoření extremistické organizace, aktivistům pak hrozí stíhání za účast v extremistické organizaci.

Faťjanovová uvedla, že dříve byla připravena na to, že ji úřady na pár let zavřou za mříže, ale případ Čanyševové "mi pomohl uvědomit si, že musím odjet".

Štáby Navalného a také rovněž zakázaný protikorupční fond FBK u soudu hájili advokáti Pavlov a Smirnov. Pavlov před stíháním za porušení tajemství vyšetřování odjel do Gruzie. Sám uvedl, že mu vyšetřovatelé nezakázali vycestovat, což přijal jako znamení odchodu.

Se Smirnovem mezitím petrohradská advokátní komora zahájila disciplinární řízení, a to z podnětu tajné služby FSB. Smirnov označil počínání úřadů za nátlak na obhajobu Safronova. "Jakýmikoliv prostředky se snaží Ivana zbavit obhajoby a veřejnost připravit o zdroj informací o případu," řekl Smirnov, který za kázeňským řízením vidí vyšetřovatele FSB Alexandra Čabana, šéfa vyšetřování proti Safronovovi.

Navalnyj byl uvězněn začátkem letošního roku hned po návratu do vlasti z Německa, kde se zotavoval ze srpnové otravy, kdy při vnitrostátním letu upadl do kómatu a musel být v Omsku hospitalizován. V bezvědomí byl následně přepraven do Německa, kde se zotavil. Podle západních expertů byl otráven bojovou jedovatou látkou ze skupiny novičok, což potvrdila i Organizace pro zákaz chemických zbraní. Navalnyj otravu přičítá tajné službě FSB a přímo prezidentu Vladimiru Putinovi. Kreml to popírá a otravu zpochybňuje. Zjištění expertů nicméně vedla Západ k uvalení dalších sankcí na Rusko.

Navalnyj si ve vězení odpykává dříve uložený podmíněný trest, protože podle soudu nedodržel nařízené kontroly. Politik připomíná, že byl k podmíněnému trestu odsouzen v procesu, který Evropský soud pro lidská práva shledal nespravedlivým, za což mu Rusko už vyplatilo odškodnění, a že kontroly nemohl dodržet kvůli otravě a léčbě v cizině. Uvězněn byl tak vlastně proto, že si dovolil přežít své otrávení.