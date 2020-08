Spoluprací s Pavlíčkem jsem vykvetla, říká Kubelková

Praha - Moderátorka a herečka Iva Kubelková natočila jako zpěvačka a textařka album s Michalem Pavlíčkem. Díky spolupráci s kytarovou legendou podle svých slov "vykvetla". Pro třiačtyřicetiletou první vicemiss roku 1996 bylo prý důležité, že potkala v jedné osobě skladatele, producenta i hudebního virtuosa a ještě navíc člověka, který byl schopen k ní přistupovat bez předsudků. Deska s názvem Jak moc mě znáš vyjde v pátek 28. srpna. Už v úterý Kubelková s Pavlíčkem na youtube nabídnou videoklip k písni Až přijde čas. Plánují také společná vystoupení. Kubelková s Pavlíčkem to řekli ČTK.

"Interpretace desky naživo je jiná dimenze než natáčení, ale Iva po tom touží. Jenže lidé ji musí nejdříve poznat. Pak by se postavila kapela, která by byl schopna interpretovat pestrost žánrů jejího repertoáru a já bych občas vystoupil jako host. Teď už je to její cesta," podotkl Pavlíček.

"Přišel ten správný čas. Naše spolupráce vznikla před třemi roky, kdy jsem se vrátila k muzice a začala jsem si pohrávat s myšlenkou, že by bylo hezké mít vlastní album, které bude obsahovat nějaké vnitřní sdělení," řekl Kubelková.

Umělecké spojení bývalé přítelkyně hokejisty Jaromíra Jágra a závodníka Martina Koloce s třiašedesátiletým skladatelem, kytaristou, zpěvákem a textařem, který spolupracoval s Monikou Načevou, Bárou Basikovou, Zuzanou Michnovou nebo Janou Koubkovou, je pro mnohé překvapivé.

"Ivu jsem předtím pochopitelně znal z médií. Bylo to zajímavé dobrodružství. Oslovila mě s tím, že chce, abych jí napsal písničku. Když nazpívala první věc, ke které napsala i text, věděl jsem, že ta její výpověď je autentická. Pro mě je důležité, když žena není jenom nositelka krásného hlasu a zjevu, jde o obsah. když jsme se začali více poznávat, byl jsme mile překvapený progresivní škálou jejích oblíbených interpretek. Napsal jsme ji rockovější věci, kde může mít takové to drzé čílko, i baladičtější skladby. Vznikly porce různých emocí, jsou tam všechny polohy, jak vnímá žena život," uvedl Pavlíček.

Kubelková sdělila, že se snažila o čitelnou výpověď, žádný kalkul nebo přímou cesta k mainstreamu. "Jsem z muzikantské rodiny a dlouhá léta jsem hrála na klavír. Hudba mě provází celým životem, i když to tak navenek nebylo vidět. Původně jsem myslela, že se vrátím ke hře na klavír, ale zase šel chudák stranou. Začala jsem se věnovat zpěvu a poté textům. Zpěv přišel první, až později jsme si řekla, že když už něco interpretuju, tak by to mělo být vlastní sdělení," sdělila.

Deska Jak moc mě znáš vznikala tři roky. "Líbilo se mi, že jsem díky těm textům začal Ivu vlastně poznávat. A vzájemně jsme si padli do noty, byla pro mě radost psát pro ni písničky," konstatoval Pavlíček.

"Vlastně jsme se vzájemně motivovali. Napsala jsem text a zjistili jsme, že to funguje. A to mě motivovalo napsat další," podotkla Kubelková.