Spolupráce se Šanghají podle Hřiba pro Prahu významný přínos neměla

Šanghaj - Spolupráce s čínskou Šanghají dosud pro Prahu významný přínos neměla. Do budoucna se jí ale české hlavní město nebrání. Spolupráce s tchajwanskou Tchaj-pejí je v současné chvíli přínosnější. ČTK to dnes sdělil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti). Čínské finanční centrum Šanghaj dnes oznámilo pozastavení spolupráce s Prahou kvůli jejímu podpisu smlouvy s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí. Praha loni v říjnu ukončila sesterskou smlouvu s čínskou metropolí Pekingem kvůli sporu o vyškrtnutí klauzule, že Praha uznává politiku jedné Číny.

"Spolupráci se Šanghají se nebráníme, ale dosavadní spolupráce spočívala pouze v tom, že společnost Home Credit zaplatila školení šanghajských záchranářů od pražské záchranky. Za to se čeští záchranáři učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze zrovna využitelné," uvedl Hřib.

České ministerstvo zahraničí o protestu Šanghaje ví. O tom, že by čínská strana chystala nějaké další odvetné kroky, ale nemá informace. "Dalo se to očekávat. Na reálné dopady přerušení styku ze strany Šanghaje si budeme muset počkat. Nicméně platí, že rozhodnutí o partnerství mezi městy jsou na demokraticky zvolených komunálních politicích. Cílem České republiky je prosazovat své ekonomické zájmy vůči všem partnerům," uvedl v tiskové zprávě pro ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podle primátora Hřiba má pozastavení partnerské smlouvy s Šanghají nyní pro Prahu jediný dopad. "Home Credit už nebude moci používat pražskou záchranku jako sponzorský dárek v rámci svého byznysu se spotřebitelskými půjčkami v Číně," uvedl Hřib. Vyjádření Home Credit ČTK zjišťuje.

Podle Hřiba je spolupráce s Tchaj-pejí pro město přínosnější. "Je nám velikostně i hodnotově mnohem blíže než Šanghaj a již jsme se shodli na konkrétních projektech spolupráce. Kromě memoranda o povýšení vztahů mezi Prahou a Tchaj-pejí na úroveň sesterských měst bylo v pondělí také podepsáno memorandum mezi zoologickými zahradami, memorandum týkající se oblasti turismu. Memorandum o spolupráci v technologické oblasti podepsala i tchajwanská firma Mitac a česká firma Monet+," uvedl primátor.

Hřib rovněž uvedl, že nechce, aby Praha byla zatahována do čínské politiky, jako se tomu stalo v případě dnes již ukončené smlouvy s Pekingem. Minulé vedení města V ní schválilo klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Nynější vedení ji chtělo odstranit. Peking následně smlouvu vypověděl.

Partnerskou smlouvu podepsali pražský primátor Zdeněk Hřib a starosta tchajwanského hlavního města Tchaj-peje Kche Wen-če v pondělí. Tchaj-wan je pro Číňany nejcitlivější diplomatickou záležitostí a považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Vláda Šanghaje v prohlášení uvedla, že pražské vedení udělalo mnoho chybných kroků ohledně klíčových otázek týkajících se Číny.

Čínské finanční centrum Šanghaj dnes oznámilo, že pozastavuje veškeré oficiální styky s Prahou. Informovala o tom agentura Reuters. Česká metropole totiž podepsala partnerskou smlouvu s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí a Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií. Snaží se přitom zabránit jeho snahám o úplnou nezávislost na kontinentální Číně.

Vláda Šanghaje v prohlášení uvedla, že pražské vedení udělalo mnoho chybných kroků ohledně klíčových otázek týkajících se Číny, jako je například Tchaj-wan. "Svévolně se vměšuje do čínské vnitřní politiky a veřejně se staví proti principu jedné Číny. Vláda města Šanghaj a jeho lid proti tomu důrazně protestují," uvedla šanghajská vláda.

Vzhledem k tomu, že už neexistují nezbytné politické předpoklady, pozastavuje Šanghaj s okamžitou platností všechny kontakty s Prahou, dodalo šanghajské vedení.

Šanghaj je s počtem více než 24 milionů obyvatel, kteří žijí na rozloze 6341 kilometrů čtverečních, nejlidnatějším městem Číny a patří mezi čtyři čínská města pod ústřední správou. Hrubý domácí produkt (HDP) Šanghaje v roce 2018 přesáhl 494 miliard dolarů (11,2 bilionu Kč) a na celkovém HDP Číny se podílel 3,6 procenta. Praha má přes 1,3 milionu obyvatel a rozlohu 496 kilometrů čtverečních, v roce 2018 vytvářelo hlavní město přes 25 procent HDP České republiky.

Agentura Reuters připomíná, že prezident České republiky Miloš Zeman se aktivně zasazuje o rozvíjení vztahů mezi Českem s Čínou. Od nástupu do funkce Čínu navštívil už pětkrát, naposledy loni v dubnu. Nadcházejícího dubnového summitu 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy, se ale Zeman nemá v plánu zúčastnit. Své rozhodnutí zdůvodnil nesplněním slibů čínské strany ohledně investic v Česku.

Pražský primátor Hřib je naopak otevřeným kritikem Číny; obviňuje ji z porušování lidských práv a považuje ji za nespolehlivého obchodní partnera. Partnerskou smlouvu s Pekingem nahradila Praha pod jeho vedením sesterskou smlouvou s Tchaj-pejí. Čína přitom opakovaně ostatní země upozorňuje, aby nejednaly s tchajwanskými činiteli a nebudily tím zdání, že uznávají samostatnost ostrova.

Očekává se, že Peking dál zesílí diplomatický, ekonomický a vojenský tlak na Tchaj-wan po prezidentských a parlamentních volbách. Ty se na Tchaj-wanu konaly minulý týden. Mandát v nich obhájila prezidentka Cchaj Jing-wen a zvítězila také prezidentčina Demokratická pokroková strana (DPP). Ta je tradičně vnímána jako síla prosazující nezávislost Tchaj-wanu na pevninské Číně nebo minimálně zachování současného stavu.

HK: Smlouva s Prahy s Tchaj-wanem může utlumit turismus i obchod

Uzavření smlouvy Prahy s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí a následné vypovězení partnerství s Prahou ze strany Šanghaje může poškodit turistický ruch v českém hlavním městě. Zároveň jde o další porušení smlouvy o strategickém partnerství mezi ČR a Čínou, což může zkomplikovat působení českých firem v Číně. Vyplývá to z vyjádření Hospodářské komory ČR a Smíšené česko-čínské komory vzájemně spolupráce.

Do České republiky zavítá ročně přes 600.000 turistů z Číny. V Česku stráví v průměru dva a půl dne, přičemž většina z nich míří právě do české metropole. "Čínští turisté můžou nabýt pocit, že v hlavním městě nejsou Pražany vítáni a můžou se Praze při svých cestách po Evropě spíše vyhýbat. Kroky hlavního města tak můžou mít nepříznivý vliv na obchodníky a firmy působící v turistickém ruchu, samozřejmě z toho plynoucí také nižší výběr daní," řekl dnes ČTK mluvčí Hospodářské komory ČR Miroslav Diro.

Podle prezidenta Smíšené česko-čínské komory vzájemně spolupráce Jaroslava Tvrdíka je Česko pro Čínu kvůli krokům opozičních nebo regionálních politiků problematický partner, což poškozuje zájmy českých firem. Spolupráce mezi oběma zeměmi podle něj stojí výhradně na osobním přátelství mezi prezidentem Milošem Zemanem a prezidentem Si Ťin-pchingem.

"Když z česko-čínského vztahu zmizí jeho (Zemanův) ochranný deštník, reálné hrozí, že žádné česko-čínské vztahy mnoho let již opravdu nebudou. A to pak je pro české firmy v Číně obří problém," dodal pro ČTK Tvrdík.

Loni podle ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy citelně zpomalil růst českého vývozu do Číny. Od ledna do listopadu, což je měsíc, za který jsou k dispozici poslední dostupná data, stoupl objem exportu do Číny o 1,7 procenta, zatímco o rok dříve to bylo za stejnou dobu meziročně tempem 5,2 procenta. K vypovězení sesterského partnerství mezi Prahou a Pekingem přitom došlo v říjnu. "Zájem Číňanů o Česko klesal ale již předtím, ve třetím čtvrtletí, tedy během prázdnin a v září, a to meziročně o více než dvě procenta. Lze předpokládat, že turistický zájem Číňanů o ČR i v důsledku ukončování partnerství mezi Prahou a Pekingem, resp. Prahou a Šanghají, dále ochabne," podotkl Kovanda.

Podle něho je Tchaj-wan ovšem zhruba čtrnáctkrát větším investorem v českém zpracovatelském průmyslu než Čína. To znamená, že je pro Česko ekonomicky poměrně dost významný. Většími investory už jsou v tuzemském průmyslu z asijských zemí dlouhodobě jen Jižní Korea a Japonsko. V turistickém ruchu - a zejména v jeho potenciálu - ale pevninské Číně z důvodu diametrálně odlišné lidnatosti, a tedy zásobárny možných turistických návštěvníků, konkurovat nemůže, uzavřel Kovanda.