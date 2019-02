Záhřeb - Plzeňský fotbalista Luděk Pernica po prohře 0:3 na hřišti Dinama Záhřeb uznal, že mu to ve středu obrany příliš nefungovalo s Davidem Limberským, který zaskočil za disciplinárně potrestaného kapitána Romana Hubníka. Vyřazení Viktorie ve druhém kole Evropské ligy vzal osmadvacetiletý stoper i na sebe.

"Bylo to 3:0, co k tomu dodat. Asi ta spolupráce moc nefungovala," řekl novinářům Pernica, který v úvodním domácím utkání zařídil Viktorii dvěma góly vítězství 2:1.

"Ani to složité nějak nebylo. Já chtěl tu dirigentskou taktovku vzít spíš na sebe, ale když dostanete tři góly, tak vina padá na obranu a není tam co řešit," prohlásil bývalý zadák Brna či Jablonce.

S obvyklým levým bekem Limberským, jenž byl v závěru v Záhřebu vyloučen, si neporozuměl ani v 73. minutě, kdy domácí z brejku přidali třetí gól a definitivně rozhodli o vyřazení Plzně. "Limba to myslel na mě, ale přihrávka byla tak prudká, že jsem myslel, že to jde na Havlise (Milana Havla). Bohužel krásně vyřešený brejk a 3:0," popsal Pernica.

Byl také u vedoucí branky Dinama v 15. minutě. "Šel jsem s Petkovičem, on navádí balon a je o myšlenku napřed. Navedl si to na střed, naznačil střelu, zaseknul. Já šel do skluzu a pak se tam vrátil, on to dal podél a tam to Olmo pustil mezi nohama Oršičovi. Krásná akce a 1:0 vedli," uvedl Pernica.

Mrzel ho nepovedený úvod zápasu. "Byl rozdíl v kvalitě. Dinamo na nás vlétlo od začátku. My ty hráče bohužel pozdě dostupovali, z toho pramenil první gól. Pak druhý gól ze standardky a za stavu 2:0 to bylo těžké," litoval Pernica. "Řekli jsme si, že ve druhé půli můžeme dát branku a oni můžou znervóznět, ale dostali jsme v 73. minutě třetí branku, pak červená karta a už nebylo moc co řešit," dodal rodák z Boskovic.