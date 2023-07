Spolupráce je zodpovědností USA a Číny, řekla v Indii americká ministryně

Gándhínagar (Indie) - Americká ministryně financí Janet Yellenová v Indii příznivě hodnotila svoji ukončenou návštěvu Číny. Řekla, že se těší na spolupráci s Pekingem například na restrukturalizaci dluhů rozvíjejících se zemí či na reformách mezinárodních úvěrových institucí, jako je Světová banka (SB). Spolupráce USA a Číny v oblastech společného zájmu je podle Yellenové zodpovědností, kterou obě velmoci mají vůči sobě navzájem i vůči zbytku světa.

"Je skvělé být v Indii. Jsem tady potřetí za méně než rok, což znamená, že jsem sem jako ministryně financí cestovala více než do kterékoliv jiné země. Jsem ráda, že jsem zpátky," pronesla Yellenová na úvod tiskové konference před jednáním ministrů financí skupiny velkých ekonomik G20 v indickém Gándhínagaru. Jedná tam i s kolegy ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7.

Příznivě pak americká ministryně hovořilo o své cestě do Číny. "Do další fáze našeho vztahu (s Čínou) vstupujeme jistějším krokem, vytvořili jsme pevný a produktivní komunikační kanál. Pořád nám zbývá spousta práce, ale byl to důležitý začátek," řekla Yellenová.

Kromě podpory Ukrajiny budou ministři financí a šéfové centrálních bank zemí G20 jednat o globální dani pro firmy, která podle Yellenové "vytvoří spravedlivější podmínky pro menší podniky", dále o reformách a vývoji mezinárodních rozvojových bank a restrukturalizaci dluhů mladých ekonomik. Tu Yellenová podpořila. Případ Zambie, o kterém jednala i s čínskými zástupci, podle ní prokázal, že "věřitelé mohou překonat své rozdíly a dohodnout se na společných zásadách pro oddlužení".

"Více než polovina všech nízkopříjmových států má potíže se splácením svých dluhů, to je dvojnásobek zemí proti roku 2015. Ekonomické podmínky pro přijetí rozhodujících kroků jsou evidentní...když se tyto země rozvinou a budou přispívat do světové ekonomiky, těžit z toho budeme všichni," řekla Yellenová.

Podporu vyjádřila americká ministryně také reformám Světové banky a podobným organizacím, které vytvoří podmínky pro poskytnutí dalších úvěrů. Reformy by se podle ní měly provést dříve, než členové přistoupí ke zvýšení kapitálu těchto organizací. "Potřebuje lepší, ne větší banky," poznamenala Yellenová.

Hlavní fáze jednání v Gándhínagaru začne v pondělí a bude pokračovat do úterý. Kromě ministrů a guvernérů centrálních bank se jej účastní téměř 500 účastníků z 66 delegací.