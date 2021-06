Spolu: Vojtěch musí vysvětlit, zda a jak v létě využije pandemický stav

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) by měl podle koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) příští týden ve Sněmovně jasně informovat, zda a jak plánuje využívat v létě pro boj s epidemií covidu-19 pandemický zákon. Na on-line tiskové konferenci to dnes řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Pokud budou plány přesvědčivé, nebude Spolu usilovat o ukončení pandemického stavu, v opačném případě jeho zrušení navrhne.

Válek řekl, že na poslední schůzi před prázdninami chce koalice Spolu slyšet jasné plány ministerstva. "Jak přesně plánuje využívat pandemický zákon a k čemu ho vlastně potřebuje," uvedl. Pokud Vojtěch plány přesvědčivě vysvětlí, Spolu nebude za ukončení pandemického stavu nutně bojovat, doplnil. Zatím se však zdá, že toho schopný není, takže Spolu konec pandemického stavu navrhne, dodal Válek.

Soudy v posledních týdnech u řady opatření konstatovaly, že je ministerstvo vyhlásilo nezákonně. Výtky měly především k tomu, že úřad svá opatření nedostatečně zdůvodňoval. Opozice také upozorňuje na to, že v řadě případů resort uzavíral provozy, jejichž činnost mu předpis umožňuje pouze omezit. "Naše zásadní obava je, jestli má ministr a jeho tým mentálně a odborně na to, aby byli schopni přijmout alespoň nějaké jedno opatření, které by bylo v souladu s pandemickým zákonem," uvedl Válek.

Části opozice se v polovině června nepodařilo prosadit na program jednání Sněmovny zrušení pandemického stavu. "Budu razantně proti, protože si myslím, že v tuto chvíli si to nemůžeme dovolit. Máme před sebou léto, hrozbu importu mutací koronaviru," řekl k tomu minulý týden Vojtěch. Podle něj by měl skončit pandemický stav na konci září.

Spolu chce v dolní komoře Parlamentu probírat také problematiku šíření mutací covidu-19. Kabinet by podle opoziční koalice měl zveřejnit mapu, které laboratoře pracují na analýzách, jaká mutace koronaviru nakazila konkrétní pozitivně testované lidi.

Kabinet v pondělí projednával plán, podle kterého se budou žáci základních a středních škol na začátku září třikrát preventivně testovat na covid-19. Jednat se bude o antigenní testování. Koalice ODS, lidovců a TOP 09 apeluje na to, aby se využily dražší a spolehlivější PCR testy. Místopředseda ODS Martin Kupka řekl, že řada škol prokázala, že PCR testování lze zorganizovat. "Zabrání možnému dalšímu šíření nemoci a vyhození dalších finančních prostředků za nespolehlivé antigenní testy, které jsou slepou uličkou," řekl.