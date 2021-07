Spolu: Vláda by měla být vstřícnější k PCR testování ve školách po prázdninách

Praha - Vláda by měla podle koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) být otevřenější a vstřícnější ve vztahu k PCR testování na covid-19 ve školách po letních prázdninách. To, že si školy budou muset případně zajistit PCR testy samy a následně obdrží od státu finanční kompenzaci, nepovažuje opoziční seskupení za férové. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl místopředseda ODS Martin Baxa.

Povinné preventivní testování žáků antigenními testy budou moci školy v září nahradit i testováním přesnější metodou PCR, pokud si ji podobně jako dosud zajistí samy. Kolik peněz od státu by za PCR testy mohly dostat, zatím není jasné. Vláda o tom bude jednat v červenci či srpnu.

Kabinet na konci června rozhodl, že se žáci po skončení prázdnin třikrát preventivně otestují na covid-19. Stát na to školám zajistí antigenní testy, které jsou levnější a rychlejší než přesnější PCR testy s výsledkem z laboratoře. Podle ministerstva zdravotnictví nemají laboratoře v ČR kapacitu na zajištění neinvazivního testování PCR metodou pro všechny školy. Testování začne 1. září a děti nastupující do prvních tříd základních škol se budou moci testovat 2. září. Další termíny pak budou pro všechny 6. a 9. září.

"Je pro nás velkým zklamáním, že ke konceptu screeningového testování, které nekritizujeme, nepřišla současně mnohem vstřícnější a otevřenější ruka ve vztahu k PCR testování," řekl Baxa. Jde podle něj o dlouhodobě zanedbaný přístup státu k PCR testům.

Koalice Spolu zároveň požaduje další kroky k dohánění mezer, které vznikly v důsledku dlouhodobého uzavření škol v rámci protikoronavirových opatření. "Princip prázdninového doučování bezpochyby funkční je, ale je to málo. Tvrdíme, že se musí provést individuální doučování během školního roku. Musí se k tomu přichystat finanční prostředky a plán. Ten zatím není," dodal Baxa.