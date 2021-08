Spolu: Vláda by měla analyzovat nynější pozitivní testy dětí i loňské testování

Praha - Volební koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu vyzvala vládu a ministra školství Roberta Plagu (za ANO), aby začali bezodkladně řešit pravidla pro nástup žáků do škol. Takzvaný AntiCovid tým Spolu dnes v tiskové zprávě uvedl, že vláda by měla okamžitě provést a zveřejnit analýzu výsledků plošného testování ve školách po obnovení školní výuky ve druhém pololetí minulého školního roku a provést a zveřejnit analýzu aktuálního výskytu pozitivních testovaných v populaci žáků. Vláda počítá s povinným třífázovým testováním po návratu školáků do lavic, začít má hned 1. září, pro prvňáčky 2. září.

Podle expertů opozičního Spolu by v případě, že analýzy prokážou minimální počty nakažených ve školním prostředí i uprostřed prázdnin, by mělo stačit pouze základní jednorázové testování na výskyt koronaviru spojené se zahájením školního roku. Výuka by pak měla začít v plném rozsahu, bez tlaku na vytváření homogenních skupin nebo omezování některých předmětů či způsobů výuky. Žáci ani učitelé by pak při vyučování neměli mít povinnost mít nasazené roušky či respirátory. Vyšší nároky by měly zůstat pouze na dodržování základních opatření, jako například dezinfekce, větrání a zvýšená osobní hygiena.

Ministerstvo školství musí podle Spolu zároveň včas poskytnout školám jednoznačné právní stanovisko a jasný postup pro případ odmítnutí testování při zahájení školního roku nebo výskytu pozitivního žáka ve škole. Podle koalice by se mělo testování soustředit při zlepšování epidemické situace na postiženější regiony. S tím počítá i plán ministerstva zdravotnictví, pokračovat testování má podle něj pokračovat tam, kde při třífázovém testování bude víc než 25 pozitivně testovaných na 100.000 provedených testů v součtu dvou prvních termínů. Testování by tam mělo pokračovat jednou týdně. Pokud by se vycházelo z celé populace a ne z provedených testů ve věkové skupině dětí, bylo by to v současné době v okresech Praha-východ a Jihlava, nad 20 má incidenci také Praha, okres Olomouc a Česko Budějovice. Mezitýdenně se ale situace pomalu zhoršuje ve většině regionů a do konce prázdnin zbývají ještě více než dva týdny.

Schválená pravidla pro testování na začátku školního roku počítají s tím, že pro děti, které se na covid-19 preventivně neotestují, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor a škola pro ně musí vyhradit zvláštní místa pro stravování. Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání. Výjimka bude platit pro žáky s dokladem o prodělané nemoci nebo právě pro očkované.