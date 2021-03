Spolu v dubnu zahájí kampaň, koaliční smlouvu podepíšou 11. dubna

Praha - Koalice Spolu jde do kampaně před říjnovými sněmovními volbami s heslem Dáme Česko dohromady. Lídři ODS, TOP 09 a lidovců podepíšou koaliční smlouvu 11. dubna. Strany o tom dnes informovaly v tiskové zprávě. Připravovaná kampaň má podle Spolu poukázat na neutěšený stav země způsobený vládou pod vedením premiéra Andreje Babiše a koronavirovou pandemií a na kompetence středopravicové koalice. Kampaň se na jaře objeví na bigboardech i v on-line prostoru.

Volební program plánuje Spolu zveřejnit během jara, kandidátky do konce dubna. "Koaliční smlouvu jsme chtěli podepsat už v březnu, s ohledem na pandemickou situaci jsme to odložili. Lepšící se situace nám už teď umožní smlouvu oficiálně podepsat. V dalších týdnech představíme program a také naše kandidáty," uvedl předseda ODS Petr Fiala, který se bude za Spolu ucházet o post premiéra.

Podle šéfa lidovců Mariana Jurečky je cílem koalice "vybudovat sebevědomou zemi, která se umí postarat o své občany". Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová dodala, že koalice představí kandidáty, kteří jsou důvěryhodnými osobnostmi, zkušenými politiky, ale i zástupci mladé generace, kteří dodají jednotlivým kandidátkám potřebnou jiskru.

Volební modely kladou nyní koalici Spolu na třetí pozici za vládní hnutí ANO a koalici Pirátů a STAN. Podle v úterý zveřejněného modelu agentury Median by volby v březnu vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 27,5 procenta hlasů. ANO by získalo 24,5 procenta hlasů, preference mu proti únoru klesly o dva procentní body. Vítězství koalice Pirátů a STAN ukázal i volební model agentury Kantar CZ z přelomu ledna a února. Koalice Spolu by v březnu podle Medianu získala 17,5 procenta hlasů, v únoru měla podporu 18,5 procenta.