Spolu slibuje nízké daně, malý digitální stát a prozápadní směr

Praha - Koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu slibuje před volbami ozdravit veřejné finance, nezvyšovat daně, posílit školství, držet nezpochybnitelné prozápadní směřování země, ale také podpořit zemědělství či digitalizaci. Lídři stran dnes virtuálně na sociálních sítích představili program i krajské lídry, se kterými půjde koalice k říjnovému hlasování o novém složení Sněmovny. I když podle průzkumů volebních preferencí vedou žebříček pět měsíců před volbami Piráti v koalici s hnutím STAN před vládním hnutím ANO, předseda ODS Petr Fiala zdůraznil, že koalice Spolu je natolik silná, že je schopna volby vyhrát.

"Doplňujeme se programově, osobnostně i lidsky. Naší největší silou je, že se umíme dohodnout a že umíme postupovat spolu," uvedl. V Praze za Spolu kandidují předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, starostka druhé městské části a poslankyně ODS Jana Černochová a Tom Philipp za KDU-ČSL.

"Chceme ozdravit veřejné finance, proto povýšíme fiskální ústavu na ústavní zákon. Rozhodně nepůjdeme cestou zvyšování daní, naopak zavedeme daňovou brzdu, která určí hranici, nad kterou nebude možné daně zvyšovat. Chceme vzdělanou společnost, proto navýšíme rozpočet školství na 5,2 procenta hrubého domácího produktu do roku 2030 a garantujeme, že učitelé budou pobírat 130 procent průměrné mzdy," vyjmenoval Fiala. Koalice podle něj počítá také s reformou vzdělávacích programů. Do konce volebního období chce koalice dosáhnout výdajů dvou procent HDP na obranu do konce volebního období. Do zahraniční politiky chce Spolu vrátit sílu hodnot, podporu demokracie a lidských práv. Slibuje také antibyrokratickou revoluci a malý digitální stát.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Volební program Spolu dávalo podle Fialy dohromady 300 odborníků v deseti programových týmech. V následujících týdnech budou expertní týmy detailně představovat jednotlivé programové oblasti. Z pohledu KDU-ČSL se program Spolu podle šéfa lidovců Mariana Jurečky věnuje důležité pomoci rodinám, seniorům a lidem, kteří potřebuji sociální služby. "Zlepšování podpory pro tyto naše spoluobčany je pro nás velmi důležité," uvedl s tím, že zdravý život se neobejde ani bez čisté vody a ovzduší nebo dobré půdy. "Chránit krajinu, ve které žijeme, starat se o životní prostředí, snižovat emise a vyznávat udržitelný životní styl pro nás i budoucí generace je něco, co naše koalice Spolu považuje za zcela klíčové," uvedl.

"Naprosto zásadní je pro nás ochrana přírody a prostředí, v němž žijeme. Chceme vrátit vodu do krajiny, účinně podpořit rodinné farmy a malé, střední i začínající zemědělce," doplnila za TOP 09 Adamová. Poznamenala, že volební program je koncipován jako programové prohlášení vlády.

Koalice v programu slibuje mimo jiné dostavění dálniční sítě, do konce volebního období k ní má přibýt nejméně 250 kilometrů. Za prioritu považuje mimo jiné silniční okruh kolem Prahy. Chce zastavit práce na kanálu Dunaj-Odra-Labe. Chce přísnější protierozní legislativu či komplexní pozemkové úpravy, které erozi zpomalí a zadrží v krajině vodu. Ukončit plánuje podporu biopaliv první generace, do ústavy má v úmyslu zakotvit ochranu vody.

Zajistit chce například zvýhodnění hypoték pro první bydlení, garantuje také platy pedagogů na úrovni 130 procent průměrné hrubé mzdy. Do konce volebního období plánuje dávat na kulturu jedno procento výdajů státního rozpočtu. Zrušit plánuje zbytečné agendy a úřady, počet úředníků by měl podle koalice klesnout o 13 procent. Spolu ale rovněž slibuje spustit anketu odborníků a školáků, která vybere českého národního ptáka.

Lídři kandidátek:

- Jihočeský kraj: Jan Bauer (ODS), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Václav Král (ODS).

- Jihomoravský kraj: Petr Fiala (ODS), Jiří Horák (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP 09).

- Karlovarský kraj: Jan Bureš (ODS), Lukáš Otys (TOP 09), Oľga Haláková (KDU-ČSL).

- Královéhradecký kraj: Ivan Adamec (ODS), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Pavel Staněk (ODS).

- Liberecký Kraj: Petr Beitl (ODS), Zdeněk Chmelík (TOP 09), Vít Vomáčka (nestr.).

- Moravskoslezský kraj: Zbyněk Stanjura (ODS), Pavla Golasowská (KDU-ČSL), Pavel Drobil (ODS).

- Olomoucký kraj: Marian Jurečka (KDU-ČSL), Martin Major (ODS), Josef Ťulpík (ODS).

- Pardubický kraj: Pavel Svoboda (nestr.), Radim Jirout (ODS), Marek Výborný (KDU-ČSL).

- Plzeňský kraj: Martin Baxa (ODS), Marek Ženíšek (TOP 09), Rudolf Salvetr (ODS).

- Praha: Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Jana Černochová (ODS), Marek Benda (ODS).

- Středočeský kraj: Jan Skopeček (ODS), Helena Langšádlová (TOP 09), Martin Kupka (ODS).

- Ústecký kraj: Karel Krejza (ODS), Libor Turek (ODS), Michal Kučera (TOP 09).

- Vysočina: Vít Kaňkovský (KDU-ČSL), Eva Decroix (ODS), Romana Bělohlávková (nestr.).

- Zlínský kraj: Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Stanislav Blaha (ODS), Robert Teleky (KDU-ČSL).