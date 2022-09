Spolu s obecními a senátními volbami začala ve 14 obcích místní referenda

První den voleb do obecních zastupitelstev, třetiny Senátu v obvodu číslo 61 Olomouc a místního referenda proti rozšíření těžby štěrkopísku nedaleko obce, 23. září 2022, Náklo, Olomoucko.

První den voleb do obecních zastupitelstev, třetiny Senátu v obvodu číslo 61 Olomouc a místního referenda proti rozšíření těžby štěrkopísku nedaleko obce, 23. září 2022, Náklo, Olomoucko. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Spolu s volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu začala dnes ve 14 obcích místní referenda. Lidé v nich nejčastěji rozhodují o bytové výstavbě, mají se ale také vyjádřit k pronájmu rybníka, možnému vzniku menší zoologické zahrady, stavbě spalovny či těžbě štěrkopísku. Podle údajů na stránkách ministerstva vnitra se referenda mají konat ve 13 obcích. Seznam nezahrnuje obec Kalek na Chomutovsku, starosta obce Tomáš Nedvěd ale dnes ČTK potvrdil, že referendum se v obci koná. Referenda pokračují v sobotu, jejich výsledky obce zveřejní po sečtení výsledků na svých úředních deskách.

Největší obcí, kde se referendum koná, je sedmitisícové město Soběslav na Táborsku. Lidé tam ve dvou otázkách budou rozhodovat o rozvoji budoucí průmyslové zóny. Ve čtyřtisícové Jemnici na Třebíčsku lidé ve třech otázkách vyjadřují svůj souhlas, nebo nesouhlas se vznikem masokombinátu s jatkami, chovem hospodářských zvířat a dalších souvisejících staveb. Podnikání se týká také referendum ve Veverské Bítýšce na Brněnsku s asi 3400 obyvateli. V soudem vyhlášeném referendu lidé rozhodnou, zda požadují, aby vedení města maximálně usilovalo o eliminaci rizika vzniku a šíření zápachu z nové laminační linky, kterou chce postavit továrna Hartmann-Rico. V Čeperce na Pardubicku, kde žije téměř 1200 obyvatel, se hlasuje o tom, zda se má v katastru obce, v areálu elektrárny Opatovice, postavit spalovna odpadů nebo jiné zařízení na energetické využití odpadů.

Na řadě míst lidé v referendech rozhodují o výstavbě bytových domů či bytových komplexů. Týká se to například obce Svatý Jan nad Malší na Českobudějovicku, Kalku na Chomutovsku, Velkého Přítočna na Kladensku či Jenišova na Karlovarsku. V obci Květnice v okrese Praha-východ lidé rozhodují o demolici vily v centru obce a o změnách územního plánu, které by se týkaly počtu podlaží a podoby střech polyfunkčních budov a obytných domů v obci. V Čerčanech na Benešovsku je referendum o zařazování dalších ploch pro bydlení do územního plánu a o případném vypuštění plochy Velký Barochov ze zastavitelného území.

V Nákle na Olomoucku s 1500 obyvateli lidé rozhodnou, zda má obec všemi zákonnými prostředky zabránit plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Ve Vrčni na jižním Plzeňsku mají lidé rozhodnout, o tom, zda obec uzavře nájemní smlouvu na pronájem Opatského rybníka na dobu neurčitou se současným nájemcem, Spolkem Vrčeň. V Janově na Svitavsku se lidé vysloví, zda chtějí, nebo nechtějí na okraji obce menší zoologickou zahradu.

V Chýšti na Pardubicku obyvatelé v odloženém referendu rozhodují, jak má obec naložit s pozemky ve své průmyslové zóně. Radnice musela červnové konání referenda kvůli trvání nouzového stavu odložit. Nouzový stav souvisel s uprchlickou vlnou z Ukrajiny.