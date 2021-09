SPOLU PirStan: Co se musí změnit ve zdravotnictví a sociálních službách

Konec dlouhých čekacích lhůt u lékaře a pomoc sociálních služeb během několika dní, a to i mimo velká města. Toho je podle expertů SPOLU a PirStan možné dosáhnout bez dalších výdajů na zdravotní a sociální pojištění jen nastavením rovných plateb za stejné služby napříč republikou. Sestrám a praktickým lékařům je také nutné rozvázat ruce, aby mohli klientům provádět víc výkonů nebo předepisovat léky na větší rozsah chorob. Mladým lékařům a sestrám je také nutné zjednodušit a zrychlit atestace. Péče se mnohem více opře o prevenci, a to všechno za mnohem užší spolupráce mezi zdravotnictvím a sociální péčí. To jsou základní hodnoty, na kterých se shodují odborníci ODS Lenka Kohoutová pro sociální věci a Pirátské strany Ondřej Dostál pro zdravotnictví.

„‘Jsem rodině na obtíž‘, to je pocit, který má po osmi letech vládnutí Andreje Babiše spousta seniorů. A netýká se to jenom seniorů, tenhle pocit často mají i lidé se zdravotních postižením. A ono se to dá vyřešit a jednoduše – za stejnou službu platit stejně třeba v Děčíně, jako v Praze. Konkrétně třeba v případě bydlení, pobytové služby, je to podle našich propočtů 50 000 Kč pro klienta za jeden měsíc,“ říká Lenka Kohoutová

„ANO od roku 2017 zdražilo občanům povinné zdravotní pojištění o sto miliard, ale dostupnost péče v regionech zůstává špatná. Lidé stojí fronty na zubaře, který by léčil na pojišťovnu, chybí praktici, nemocní zbytečně čekají na operace. Nemocnicím na menších městech hrozil personální kolaps už před pandemií, jen se o tom nemluvilo. Napravit ten nepořádek ale nemusí být zas až tak složité. Veřejné zdravotnictví není o megalomanských stavebních plánech v Praze, ale o péči, kterou dostane senior z pohraniční vesničky, který pomalu nemůže na nohy. Je nutné začít platit všem zdravotnickým zařízením za stejný výkon stejné peníze, soustavu nemocnic provázat s ambulantní sférou, řádně hradit návštěvní službu, aby nebyla ztrátová, a dosáhnout toho, aby se každý nemocný dostal k léčbě včas“ říká Ondřej Dostál.

Co je třeba změnit v sociálních službách a ve zdravotnictví? Jak obě oblasti úzce propojit, aby z nich měli klienti, a zejména senioři nebo lidé mimo velká města, největší užitek? Jaké jsou priority koalic v těchto oblastech? Na to odpoví kulatý stůl k prioritám SPOLU PirStan pro zdravotnictví a sociální služby za účasti Lenky Kohoutové, expertky ODS pro sociální věci, a Ondřeje Dostála, experta Pirátské strany pro zdravotnictví, moderuje Štěpánka Duchková.

Sledovat kulatý stůl můžete 30. září od 08:30.