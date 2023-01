Spolu, Piráti a STAN v Praze chtějí mít příští týden hotovou koaliční smlouvu

Praha - Vyjednávací týmy pražského Spolu, Pirátů a STAN chtějí mít na začátku příštího týdne hotový návrh koaliční smlouvy včetně příloh s programovými body, rozdělením kompetencí a koaličními mechanismy či ustanovením zastupitelských výborů. Dokumenty následně projednají stranické orgány a v případě Pirátů v referendu krajské fórum. Dořešit musí strany ještě kompetence radních. Novinářům to řekli zástupci stran. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá čtyři měsíce, které uplynuly od komunálních voleb. Volby v Praze vyhrálo Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) před ANO a Piráty.

"Měli bychom být schopni do začátku příštího týdne konsolidovat veškeré dokumenty. Budeme na tom přes víkend intenzivně pracovat. Je zároveň ještě potřeba doladit některé detaily, ale to nám nebrání, abychom dokumenty začali připravovat tak, abychom je v průběhu příštího týdne mohli poslat do našich vnitrostranických struktur k dalšímu schválení," řekl zastupitel Zdeněk Zajíček (ODS).

Mezi dokumenty jsou návrh koaliční smlouvy a její přílohy, a sice programové body nové koalice, mechanismy jejího fungování nebo ustanovení jednotlivých zastupitelských výborů. "Poslední příloha je samozřejmě ta, která bude obsahovat rozdělení kompetencí jednotlivých členů rady," řekl Zajíček. Personální obsazení zatím strany neřešily.

Dokumenty budou muset ještě projednat orgány jednotlivých stran. V případě Pirátů o nich navíc musí hlasovat krajské fórum. Nejzazší termín, kdy se referendum může uskutečnit, je podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) čtvrtek 9. února. "Ale to by bylo velmi napnuté a verdikt bychom koaličním partnerům říkali ráno na zastupitelstvu, čemuž se samozřejmě chceme vyhnout, takže plánujeme civilizovanější harmonogram," řekl. Referendum, na které potřebují Piráti asi týden, by tak mělo začít předběžně 2. února.

Spolu, Piráti a STAN dnes jednali o obsazování zastupitelských výborů s opozičními ANO a Prahou Sobě. Počet výborů se zvýší o pět na 22, avšak počet placených funkcí růst nebude. "Nemluvili jsme o konkrétních výborech, ale principu jejich dělení," řekl Zajíček. Spolu by mělo mít osm předsedů výborů, Piráti a ANO po čtyřech, Praha Sobě tři, STAN dva a jeden připadne SPD.

V uplynulých měsících se strany neshodovaly mimo jiné na počtu zástupců stran v radě. Pirátům a STAN vadil původní návrh Spolu, podle něhož by Spolu mělo v 11členné radě šest zástupců včetně primátora. Rovněž odmítali návrh vytvořit náměstka primátora pro investice. Podle Pirátů a STAN by tak byly odebrány radním části kompetencí, a spolu s menšinou v radě by ji tak pouze doplňovali do celkového počtu. Spolu zase vadila snaha Pirátů, a původně i STAN, aby v radě byla Praha Sobě.

Komunální volby na magistrát loni na podzim vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti mají 13 zastupitelů a Praha Sobě 11 mandátů. Pět zastupitelů má STAN, šestá SPD získala tři mandáty. Dosavadní koalici v Praze tvoří Piráti, Praha Sobě a Spojené síly pro Prahu.