Spolu, Piráti a STAN budou jednat o vzniku koalice na pražském magistrátu

Praha - Na pražském magistrátu se dnes opět sejdou týmy Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN, které budou jednat o vzniku budoucí koalice. Zástupci stran v minulém týdnu uvedli, že by měli dnes probrat návrh koaliční smlouvy a s ním spojených dokumentů. Jednání odblokovalo předchozí vystoupení Pirátů z Aliance stability uzavřené s Prahou Sobě a rovněž nabídka Spolu Pirátům a STAN na šest míst v 11členné radě města. Vyjednávání o novém vedení hlavního města trvá více než čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Volby v Praze vyhrálo loni na podzim Spolu před ANO a Piráty.

Vyjednávací týmy minulý týden ve čtvrtek novinářům sdělily, že chtějí mít na začátku tohoto týdne hotový návrh koaliční smlouvy včetně příloh s programovými body, rozdělením kompetencí a koaličními mechanismy či ustanovením zastupitelských výborů. Dokumenty budou muset následně projednat stranické orgány a v případě Pirátů o nich bude v referendu hlasovat krajské fórum. Dořešit musí strany ještě kompetence radních.

V uplynulých měsících se strany neshodovaly mimo jiné na počtu zástupců stran v radě. Pirátům a STAN vadil původní návrh Spolu, podle něhož by Spolu mělo v 11členné radě šest zástupců včetně primátora. Rovněž odmítali návrh vytvořit náměstka primátora pro investice. Podle Pirátů a STAN by tak byly odebrány radním části kompetencí a vzhledem k menšině v radě by ji tak pouze doplňovali do celkového počtu. Spolu zase vadila snaha Pirátů, a původně i STAN, aby v radě byla i Praha Sobě.