Spolu na prvním jednání zastupitelů Prahy navrhne přerušení do 24. listopadu

Praha - Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) bude na čtvrtečním ustavujícím jednání zastupitelů navrhovat, aby bylo jednání přerušeno do 24. listopadu a strany tak získaly čas na vyjednání koalice, která město povede. Zastupitelé by podle Spolu měli schválit jen několik neodkladných materiálů a zvolit předsedy magistrátních výborů, které musí město ze zákona ustanovit. ČTK to dnes sdělila mluvčí pražské ODS Lenka Mottlová. Předsedové klubů se zřejmě ještě setkají ráno před jednáním. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a třetími Piráty.

Dosud neúspěšná koaliční jednání začala hned po zářijových volbách. "Považujeme za nezbytné ustavující zastupitelstvo přerušit a vytvořit tak časový prostor pro další jednání mezi politickými kluby zvolenými do zastupitelstva a pokusit se najít dobré řešení pro hlavní město Prahu, které bude respektovat výsledky voleb i programové priority a průniky jednotlivých stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu," uvedl předseda zastupitelů Spolu a vyjednavač Zdeněk Zajíček (ODS).

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) k tomu uvedl, že nechápe, proč zástupci Spolu nepřinesli svůj návrh na úterní schůzku zastupitelských klubů k programu. "Navrhujeme proto se setkat ve formátu předsedů klubů ve čtvrtek v 08:30 před zastupitelstvem a probrat návrhy na průběh zastupitelstva u jednacího stolu," uvedl. Zajíček po dnešním jednání klubu Spolu sdělil, že s ranním setkáním počítá.

Spolu navrhuje na ustavujícím zasedání zařadit na program jednání pouze několik bodů. Jedním z nich by byla volba členů finančního, kontrolního a výboru pro školství. Počet členů ve výborech by byl stanoven poměrně podle volebních výsledků. Ustaveni by pak měli být rovněž tzv. pověřenci výborů z řad zastupitelů a schváleni zástupci Prahy pro městskou policii, územní plán a výkon akcionářských práv v městských firmách.

"Ostatní personální otázky, zejména volby primátora, náměstků a dalších členů rady a také členů a funkcionářů dalších výborů, by byly projednávány až na pokračování ustavujícího zastupitelstva," uvedl Zajíček.

Zastupitelé by podle návrhu Spolu také projednali několik materiálů, které nesnesou odkladu. Dosluhující koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) již navrhla schválit dokumenty týkající se evropských dotací pro městské části a mezinárodního veletrhu Mipim, které nesnesou odkladu.

K výše zmíněným materiálům chce Spolu připojit ještě návrh rozpočtu města pro rok 2023, který by zastupitelé projednali až na jednání 24. listopadu, druhým je zadání auditů firem souvisejících s kauzou Dozimetr a třetím je pak uložit dosluhující radě, aby rozhodovala pouze o neodkladných záležitostech, nikoliv o koncepčních materiálech.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, v 65členném zastupitelstvu získala 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.