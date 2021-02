Spolu má sedm návrhů pro boj s epidemií i návrhy úprav zákona

Praha - Na dnešní jednání vlády a opozice přináší koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) sedm návrhů pro boj s covidem-19 do té doby, než bude dostatečně proočkovaná společnost. Představí i podněty, jak upravit pandemický zákon, který vláda schválila v pondělí. Představitelé koalice to dnes řekli ve Sněmovně novinářům krátce před schůzkou, která začala v 11:00. ČTK bude po jejím skončení vysílat živě tiskovou konferenci.

Předseda ODS Petr Fiala ocenil, že se schůzka koná. "Ukazuje se, jak bylo důležité, že jsme ve čtvrtek ve Sněmovně neschválili prodloužení nouzového stavu," uvedl. Vláda o víkendu na žádost hejtmanů vyhlásila na dva týdny nový nouzový stav, který o půlnoci z neděle na pondělí na předchozí navázal. Souhlasila ale s podmínkou krajů, aby se jednání o dalším postupu vedla na úrovni parlamentních stran.

Koalice Spolu na schůzce představí sedm návrhů, které by podle jejího expertního týmu měly pomoci. Týkají se návratu žáků do škol společně s šetrným testováním učitelů i dětí ze slin, ale i rozšíření testování do firem a na další místa. "Umožněme lidem, aby se mohli sami testovat, nebo eventuálně antigenní test podstoupit v lékárně," stojí v návrhu.

S negativním testem by se podle Spolu měla otevřít pro zákazníky například kadeřnictví, ale i další obdobné služby. Kadeřníci a další poskytovatelé služeb by se testovali dvakrát týdně. Koalice žádá i bezpečné otevření obchodů, muzeí, galerií a knihoven pro návštěvníky s respirátory FFP2 či zrychlení očkování.

Kabinet v pondělí schválil pandemický zákon, který však do značné míry kopíruje loňský návrh. Podle ministrů mají opoziční strany možnost ho doplnit svými pozměňovacími návrhy, které ve Sněmovně naleznou podporu. Předseda lidovců Marian Jurečka řekl, že strany mají jasné podněty, co v předpisu chybí. "Chceme, aby tam byly dobře nastavené prvky kontroly a byla rozumně chráněna práva občanů včetně odkazů na formy a způsoby kompenzací," uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) před jednáním České televizi řekl, že opoziční strany mají možnost předložit konkrétní pozměňovací návrhy. S představiteli opozice chce mluvit i o nouzovém stavu a podmínkách, za kterých by mohla Sněmovna podpořit jeho trvání i po konci února. Očekává totiž další vládní žádost o jeho prodloužení, zopakoval. "Pokud se situace nezmění, a asi se nezmění, protože situace je skutečně vážná," uvedl.