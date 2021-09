Spolu chce zastavit zadlužování či garantovat západní orientaci ČR

Praha - Zastavit zadlužování bez zvyšování daní, garantovat prozápadní orientaci České republiky, digitalizovat státní správu či vyřešit rychlou výstavbou krizi na trhu s byty chce ve vládě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). V pražském Slovanském domě to při dnešním zahájení závěrečné části kampaně před říjnovými volbami do Sněmovny řekl lídr koalice Petr Fiala. Kritizoval současně nynější vládu i premiéra Andreje Babiše (ANO), který podle něj splnil jen žalostně málo ze svých slibů. Fiala varoval před zapojením extremistů do vlády a pokračováním nynějšího stylu vládnutí s tím, že povede ke krachu.

Koalice Spolu je podle Fialy připravená uspořit okamžitě 100 miliard korun ve výdajích státu bez toho, aby se to jakkoliv dotklo občanů. "Dotkne se to velkých firem, které přijdou o nesmyslné dotace," řekl a zmínil dotace určené pro firmy holdingu Agrofert z Babišových svěřenských fondů. ODS, lidovci a TOP 09 jsou také garancí demokratické a prozápadní orientace Česka, doplnil Fiala, když jmenoval pět priorit případné vlády Spolu.

Strany v koalici Spolu chtějí rovněž "digitalizovat ve státní správě všechno, co půjde", doplnil Fiala. Povinnosti mají podle koalice v předpisech ubývat, zavedení každé nové má doprovodit zrušení dvou stávajících. Výstavbou 40.000 bytů ročně chce koalice řešit situaci na trhu s byty. "Nevěříme, že trh rozhýbe nová regulace či zdanění," vysvětlil Fiala. Posledním klíčovým bodem vládnutí Spolu má být modernizace vzdělávání.

Babiš je ve vládě už osm let a nasliboval spoustu věcí, řekl Fiala. "Splnil jich ale žalostně málo," podotkl. Kritizoval například pomalou výstavbu dálnic, hospodaření státu, ale i chování vlády loni při pandemii covidu-19. Babiš přijal plnou odpovědnost za řešení pandemie, připomněl Fiala. "Všichni víme, jak to dopadlo," řekl. Velká část z více než 30.000 lidí, kteří podle statistik zemřeli s covidem-19, zemřela podle Fialy zbytečně.

Ve Slovanském domě zhruba 20 minut dlouhý Fialův projev sledovalo několik stovek členů a příznivců koalice Spolu. Drželi transparenty "Máme šanci odstartovat změnu" či "Teď jde o všechno". Fiala řekl, že nemají propadat skeptickým náladám a mají pomoci Spolu využít šanci. "Věřím, že se země může znovu nadechnout, máme šanci změnit ČR k lepšímu," řekl Fiala. Varoval před pokračováním současné vlády či spojení ANO s extremisty, což podle něj může mít důsledky daleko přesahující jedno volební období, ale také krach veřejných financí.

Koalice Spolu zahájila kampaň pod heslem Dáme Česko dohromady v polovině května na Moravském náměstí v Brně. V září kampaň občanských demokratů, lidovců a TOP 09 doplnila billboardová část nazvaná Změna. Vedle prezentace programových priorit se v ní Spolu vyhranilo proti hnutí ANO a jeho možnému spojení se stranami, které koalice považuje za nedemokratické. Na billboardech jsou představitelé komunistů a SPD. Poslední volební průzkumy koalici přisuzují druhé místo za hnutím ANO a zisk 20 až 22 procent hlasů.