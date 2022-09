Spolu chce v Senátu posílit svou většinu, zve ke druhému kolu

Praha - Lídři koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) vyzvali voliče k účasti ve druhém kole senátních voleb, kde se utká o vstup do horní parlamentní komory, nejčastěji s kandidáty ANO, celkem 21 jejích zástupců. Koalice tak může posílit většinu v Senátu. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že první kolo voleb je silným krokem ke splnění plánu udržet většinu v Senátu, dokonce ji posílit. Volby podle něj ukázaly, že spolupráce ODS, TOP 09 a lidovců má pokračovat.

"Celkem 21 z 27 obvodů, kde jsou kandidáti našich stran znovu želízkem v ohni, je velmi dobrý výsledek," uvedla na společné tiskové konferenci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová k výsledku prvního kola senátních voleb. Politiky Spolu nyní podle ní i předsedy lidovců Mariana Jurečky čeká týden, kdy se budou snažit podpořit své kandidáty a motivovat k účasti ve volbách voliče.

Kampaň před obecními a senátními volbami podle Fialy patřila k těm nejvyhrocenějším, voliči podle něj ale dokázali ocenit práci v komunálních zastupitelstvech i v Senátu. "Posílili jsme i ve volbách do obcí a měst. Třeba v krajských městech to vypadá, že jsme prakticky všude získali více než před čtyřmi lety, držíme první místo v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, ve srovnání se situací před čtyřmi lety je posun výrazný, naši voliči si nenechali vnutit teze o referendu o práci vlády. Pokud k tomu tak přistupovali, tak ji ocenili a já jim za to děkuji," uvedl Fiala. Poznamenal, že vládní strany v Evropě ve volbách spíše ztrácejí. Výsledky podle něj ukázaly na polarizovanou společnost a že hnutí ANO koncentruje hlasy levicových voličů a těch, kteří slyší na populismus. Podle Jurečky růst SPD a ANO není tak velký, aby odpovídal odlivu voličů od tradičních levicových stran, což je dobře.

Pro vytváření koalic na úrovni obcí podle Pekarové Adamové platí, že s KSČM a SPD koalice nespolupracuje. "Zaznívá to od nás tří a lídrů našich kandidátek, že jsou připraveni se nejdřív bavit, že preferují vytváření koalic na vládním půdorysu, to je důležité," uvedl Fiala.