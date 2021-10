Spolu chce šest výborů, stejně jich nabídne hnutí ANO, tři PirStanu a dva SPD

Praha - Koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu chce získat v nově ustavované Poslanecké sněmovně vedení šesti výborů. ANO jich má řídit také šest, STAN s Piráty tři a SPD dva. Opozici nabídne koalice vedení mandátového a imunitního výboru, řekl novinářům šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura po prvním společném zasedání poslanců zvolených pod značkou Spolu. S nabídkou osloví odpoledne zástupce hnutí ANO a SPD, kterým v případě složení vlády Spolu se Starosty a Piráty připadne opoziční role.

Se Starosty a Piráty se podle Stanjury už minulý týden Spolu dohodlo, že výbory mají mít tři formáty. Tři mají mít po 25 poslancích, sedm po dvaceti a v sedmi má zasedat po 16 poslancích. Při jejich naplňování chce koalice postupovat podle poměrného zastoupení a tabulek, které nechala vypracovat kanceláří Sněmovny.

Organizační výbor povede z titulu své funkce předsedkyně Sněmovny, koalice v úterý oznámila, že by se jí měla stát šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Členy výboru budou automaticky i další členové předsednictva. Spolu a Piráti se STAN nabídnou dvě křesla místopředsedů Sněmovny hnutí ANO, což odpovídá podle předsedy ODS Petra Fialy volebnímu výsledku. Naopak SPD by podle něj post místopředsedy mít nemělo. Nová Sněmovna by podle Spolu a Pirátů se STAN měla mít šest místopředsedů, kromě dvou z ANO po jednom z ODS, KDU-ČSL, Pirátů a STAN. Aktuální dolní komora má místopředsedů pět, a to z KSČM, ČSSD, ODS, SPD a Pirátské strany.

Poslanci ODS, TOP 09 a lidovců budou mít v dolní komoře vlastní kluby, na úvodní schůzi nastoupí ale jako jeden klub Spolu. Dohromady chce 71 poslanců zvolených ze společné kandidátky jednat také před zahájením každé schůze Sněmovny.