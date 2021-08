Spolu chce omezit tepelné ostrovy ve městech či vyhlásit dva národní parky

Praha - Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chce ve svých ekologických prioritách omezit tepelné ostrovy ve městech, zvýšit podíl fotovoltaiky na střechách či vyhlásit dva nové národní parky na Křivoklátsku a na soutoku Moravy a Dyje. Energetickou budoucnost vidí v kombinaci jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Zástupci stran programové priority představili na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Ve městech je podle Spolu potřeba zvýšit množství zelených střech a fasád a přestat kácet stromy. "Chceme prosadit, aby stromy a stromořadí byly dalším prvkem technické infrastruktury, tak jako vodovody či plynovody," řekl místopředseda KDU-ČSL Petr Hladík, podle kterého jsou k tomu nutné změny technických norem.

Z hlediska odpadového hospodářství je podle Hladíka důležité přiblížit recyklaci blízko lidem, co nejvíce vytříděného materiálu opětovně využít a zbytek zužitkovat v energetice, především do tepelného zásobování měst.

Cílem koalice je instalovat do roku 2025 fotovoltaické panely na 100.000 střechách, a to na soukromých domech, firmách, výrobních areálech i veřejných budovách. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra vidí možnost většího využití obnovitelných zdrojů v ČR zejména v kombinaci fotovoltaiky a ukládání energie v bateriích.

Vondra dále uvedl, že premiér Andrej Babiš (ANO) nedosáhl na evropské úrovni zařazení jádra mezi bezemisní zdroje. Koalice Spolu k tomu chce využít i předsednictví v Evropské unii. "Nejprve předsedá Francie a pak my, čili dva státy, které mají identický názor a chtějí to prosadit," řekl. Česko bude předsedat v EU v druhé polovině příštího roku.

Babiš v prosinci 2019 po jednání Evropské rady uvedl, že k ambici EU dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality se ČR mohla přihlásit, neboť se do závěrů zasedání Evropské rady podařilo prosadit zmínku o jaderné energii. Společné prohlášení lídrů EU ale neobsahuje slova o podpoře jádra, pouze formulaci, že některé členské země řadí tento zdroj do svých energetických mixů.

Koalice Spolu chce, aby desetina zemědělské půdy v ČR byla ponechána volné přírodě a čtvrtina této půdy do čtyř let přešla na ekologické zemědělství, řekl člen předsednictva TOP 09 Tomáš Tesař. Velký objem lesů, které vlastní stát, chce Spolu přeměnit na les zvláštního určení. "Les státu přestane být továrna na výrobu dřeva, ale začneme se k němu chovat tak, že na prvním místě jsou mimoprodukční vlastnosti - zadržování vody, druhová pestrost, pestrost života v lese," uvedl Tesař.