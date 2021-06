Spolu chce o zvýšení důchodů jednat v podrobné debatě

Praha - Koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu chce zvýšení důchodů na příští rok projednat ve Sněmovně podrobně. Plánuje jednat o změně v penzích na základě zásluhovosti v péči o děti a o vdovských a vdoveckých důchodech. Rychlé projednání vládního návrhu dnes bude vetovat. Politici Spolu o tom informovali novináře před zahájením jednání pléna dolní komory. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová přitom uvedla, že stát navýšením důchodů v době prohlubování rozpočtového schodku neúměrně zatíží náklady státu. Uvedla, že poslanci Spolu podporovali vyšší než povinnou valorizaci penzí v bohatých letech, nynější návrh vládní koalice označila za předvolební populismus.

O pozměňovacích návrzích chce jednat i SPD. Zvýšení důchodů hodlá podpořit, současně ale požaduje růst zejména nejnižších důchodů. Předseda hnutí Tomio Okamura novinářům řekl, že penzisté by měli dostat přidáno všichni stejně, nikoli podle výše důchodů. Dlouhodobě SPD prosazuje zajištěné minimální penze.

Poslanci se na mimořádné schůzi sešli dnes odpoledne, jednají o dodatečném zvýšení starobních, invalidních, pozůstalostních a dalších důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna v průměru o 450 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat do zásluhové části důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla. Ke konci letošního prvního čtvrtletí činila průměrná starobní penze 15.351 korun.

Dodatečné přidání by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. Adamová uvedla, že 33 miliard během tří let je zadlužením na úkor dětí a vnuků.

Někteří opoziční poslanci už řekli, že novelu s ohledem na stav státního rozpočtu a ekonomickou situaci Česka nepodpoří. Uvedli, že nechtějí dál prohlubovat schodky. Zmínili i předvolební uplácení voličů. Návrh kritizovali také ekonomové. Podle nich je nesystémový a do budoucna ještě zhoršuje udržitelnost penzijní soustavy. Podle Spolu vláda selhala, když neprosadila penzijní reformu. Předseda lidovců Marian Jurečka uvedl, že proto chtějí opoziční politici při podrobném projednávání novely jednat o příspěvku k důchodu za výchovu dětí a o navýšení důchodů vdovců a vdov.