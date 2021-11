Spolu a PirSTAN se podle Rakušana chtějí v jednání o vládě posunout

Praha - Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se dnes chtějí výrazně posunout v jednáních o společné vládě. Novinářům to při příchodu na jednání do Sněmovny řekl předseda STAN Vít Rakušan. Rozhovory se podle něj budou dnes týkat programu, ale také struktury budoucího kabinetu. Strany si dnes neurčily žádný časový limit, dokdy budou jednání trvat, doplnil.

Ve Sněmovně se po 08:00 sešly jednotlivé koalice, společná schůzka je v plánu od 09:00. "Měli bychom to výrazně posunout, proto nedáváme žádný časový limit. Dohodnout se dnes každopádně chceme, chceme vyřešit programové nejasnosti a tu strukturu vlády musíme posunout dál," řekl Rakušan. Místopředseda ODS Martin Kupka ČTK řekl, že za občanské demokraty bude dnes jednat užší tým složený z předsedy Petra Fialy a prvního místopředsedy Zbyňka Stanjury.

Kandidát na premiéra Fiala před týdnem oznámil, že v naprosté většině programových otázek panuje shoda. Podle Rakušana bude dnes nutné vyřešit některé drobnosti. "Spíše formulační záležitosti v oblasti životního prostředí a některé nejasnosti, jak to vlastně myslíme ve finanční a ekonomické oblasti. Ale nevidím tam nic, na čem by se shoda nedala najít," uvedl.

Personální obsazení vlády je podle Rakušana až poslední věcí, o které se bude hovořit, nejprve musí být jasno o struktuře kabinetu. Podle spekulací by Spolu mohlo připadnout devět křesel ve vládě a Pirátům se STAN šest. Rakušan řekl, že Piráti se STAN nebudou zasahovat do toho, jak si jednotlivé posty rozdělí mezi sebe strany Spolu. "Předpokládal bych to samé od druhé koalice. Prostě jsme dva subjekty, které spolu jednají. A to vnitřní uspořádání necháme na nás," řekl.

Dosavadní opoziční koalice, které se na vytvoření vlády domluvily bezprostředně po říjnových volbách do Sněmovny, již dříve oznámily, že by chtěly mít koaliční smlouvu a programové prohlášení připravené k podpisu 8. listopadu.