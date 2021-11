Spolu a PirSTAN jednají o vládě už 9 hodin, chtějí dokončit společný program

Praha - Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) pokračují v Poslanecké sněmovně už devět hodin v jednání o společné vládě. V prvních zhruba šesti hodinách dnešní schůzky nalezli podle informací ČTK lídři pětice zastoupených stran shodu na koaliční smlouvě a jednali také o struktuře kabinetu. Už více než tři hodiny se zabývají programovým prohlášením, jednání o společném programu chtějí dnes dotáhnout do konce. Ani jeden z dokumentů se dnes zveřejnit nechystají. Nejprve hodlají koaliční dohodu a program společné vlády nechat posoudit orgány jednotlivých stran.

Široká vedení se chystají svolat na čtvrtek a pátek. Zvláštní schvalovací proces pak čeká Piráty, termín celostátního fóra zatím podle jejich mluvčí Karolíny Sadílkové nebyl stanoven.

Užší vyjednávací týmy obou koalic ve Sněmovně zasedly k jednání kolem 09:30, za zhruba šest hodin podle informací ČTK dospěly k dohodě ohledně podoby koaliční smlouvy. Po projednání počtu ministerských postů a jejich rozdělení se nyní rozhovor týká programového prohlášení.

Předseda STAN Vít Rakušan ráno před začátkem jednání uvedl, že v programu je nutné dořešit drobnosti. "Spíše formulační záležitosti v oblasti životního prostředí a některé nejasnosti, jak to vlastně myslíme ve finanční a ekonomické oblasti. Ale nevidím tam nic, na čem by se shoda nedala najít," uvedl.

Dosavadní opoziční koalice se na vytvoření vlády domluvily bezprostředně po vyhlášení výsledků říjnových voleb do Sněmovny. Po začátku jednání strany oznámily, že by chtěly koaliční smlouvu a programové prohlášení připravit k podpisu do 8. listopadu.