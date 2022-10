Spolu a Piráti v Praze budou dál jednat, dohodu by schvalovalo fórum Pirátů

Praha - Koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a pražští Piráti budou pokračovat v jednání, i když se stále neshodli na pirátské podmínce, že nezasednou v radě s trestně stíhanými politiky. Tuto otázku zatím ponechají stranou a další jednání se zaměří na programové otázky. Novinářům to po dnešní schůzce řekli členové obou vyjednávacích týmů. O případné koaliční dohodě bude podle současného pražského primátora a lídra Pirátů Zdeňka Hřiba finálně rozhodovat krajské fórum Pirátů, tedy všichni členové v metropoli.

Zástupci Spolu se s Piráty poprvé sešli před týdnem, po schůzce uvedli, že nepovažují za korektní, aby druhá strana zahajovala jednání rovnou s personálními požadavky. Podmínka ohledně trestně stíhaných politiků se může týkat Jana Wolfa (KDU-ČSL), který byl zvolen na čtvrtém místě kandidátky Spolu a který čelí obžalobě kvůli sportovním dotacím na magistrátu.

O této otázce dnes politici opět jednali, ale podle vyjádření Svobody a Hřiba se poté přesunuli k programovým otázkám a dohodli se na tom, že se na program zaměří i na dalších schůzkách. Následující se bude konat ve čtvrtek. "Konstatovali jsme, že to je záležitost, podle které se na konci toho procesu bude rozhodovat krajské fórum Pirátů, které bude v konečném důsledku schvalovat vstup Pirátů do koalice. S tímto vědomím jsme se shodli na tom, že chceme postoupit dále," řekl Hřib.

Svoboda uvedl, že sdělení o schválení krajským fórem zástupce Spolu překvapila. "Jednání je velmi obtížné, protože jejich (Pirátů) rozhodnutí jsou vázána na to, že až bude smlouva podepsána, tak si ji nechají schválit pirátským fórem, takže všechny dohody jsou jakoby na vodě," řekl. Dodal, že Spolu od začátku nechce jednat o personáliích, ale o programu. Zástupci Spolu podle něj dnes prezentovali Pirátům své priority, jako jsou doprava nebo bydlení. Podle Hřiba se v těchto otázkách víceméně shodli a o programu budou dále jednat.

Otázka podmínky Pirátů se tak prozatím odkládá, ale koalice Spolu stále trvá na tom, že ji neakceptuje. "Naše představa o radě zůstává stále stejná a kolega Wolf do ní patří," řekl Svoboda. Wolf řekl, že je obžalován za hlasování v komisi podle svého svědomí a dnes by hlasoval stejně. "Kdyby se jednalo o jakýkoliv úmyslný trestný čin, tak by mě ani nenapadlo kandidovat," řekl a dodal, že kriminalizaci zastupitelů za hlasování podle svého svědomí a přesvědčení považuje za vážný problém.

Piráti také považují za problém možnou kumulaci funkcí u členů rady, kde to podle Hřiba nicméně budou posuzovat individuálně. "Obecně princip, že lidé by měli na sto procent pracovat pro město, ten samozřejmě platí," řekl.

Zástupci koalice Spolu se dnes večer ještě sejdou s týmem hnutí ANO a v úterý s Prahou Sobě. Tu Piráti a STAN prosazují do koalice, ale Spolu se k tomuto návrhu staví rezervovaně kvůli zachování poměru sil v radě odpovídajícímu výsledku voleb. "Zavrhujeme možnost, abychom proti sobě měli celek, který by měl více hlasů než my," řekl Svoboda.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.