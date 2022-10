Spolu a ANO v Praze se shodly na programu kromě sociální problematiky

Praha - Zástupci pražské koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a hnutí ANO se na dnešním večerním jednání shodli na většině programových otázek, rozpory nastaly v sociální problematice. Novinářům to po jednání řekli zástupci vyjednávacích týmů. Personálie politici neřešili. Podle lídra Spolu Bohuslava Svobdy (ODS) byla diskuse věcná a odborná. Další schůzka by měla být do týdne. Tým Spolu se dnes sešel také s Piráty.

Lídr ANO Patrik Nacher po jednání řekl, že se strany shodly v dopravních otázkách. "Nicméně obsahově jsme i nalezli některé věci, kde se zatím lišíme, což je třeba věc nějaké sociální podpory," řekl Nacher. Dodal, že diskuse byla čistě odborná a neřešila personální nebo jiné otázky ohledně složení případné koalice.

Podobně se vyjádřili zástupci Spolu, kteří ocenili věcnost debaty o programu. "Když ta komunikace je dobrá, tak se dají překonat i věci, které jsou sporné, nebo se některé sporné věci mohou z programu vypustit. V tom jsme neviděli žádný problém," řekl Svoboda. "To je naše představa, jak chceme se všemi potenciálními partnery jednat," dodal.

Zástupci ANO a Spolu se znovu sejdou zřejmě do týdne. "Nejbližší krok je, že seznámíme klub s dnešní schůzkou a domluvíme se na nějakém dalším postupu a strategii. Já jsem to říkal od voleb stejně, má-li ta koalice být pevná, tak musí splnit minimálně dva požadavky. První je nějaké obsahové souznění a druhý je, aby se neopírala jenom o jeden jediný hlas," řekl Nacher k dalšímu postupu. Koalice Spolu a ANO by měla 33 hlasů, tedy většinu jednoho hlasu v 65členném zastupitelstvu. Nacher dodal, že ANO udělá všechno pro to, aby se stalo součástí koalice, protože každá strana kandiduje s tím, že chce vládnout.

Zástupci koalice Spolu, která zvítězila v pražských volbách, postupně jednají se všemi stranami, které se dostaly do zastupitelstva. Dnešnímu jednání s ANO předcházela druhá schůzka s Piráty, na které se obě strany dohodly na tom, že budou jednat dále a zaměří se na program. Piráti se Spolu se nicméně stále neshodli na pirátské podmínce, že nebudou v radě s trestně stíhanými politiky. Svoboda to opět odmítl. O případné koaliční dohodě bude podle současného pražského primátora a lídra Pirátů Zdeňka Hřiba finálně rozhodovat krajské fórum Pirátů, tedy všichni členové v metropoli.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice Spolu, která získala 19 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha Sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šestá je SPD se třemi mandáty.