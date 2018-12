Praha - Spolek Pedagogická komora nesouhlasí s kritikou návrhu novely vyhlášky o společném vzdělávání dětí ve školách. Některá ministerstva a další organizace mají k předloženým změnám v takzvané inkluzi výhrady, protože podle nich odporují mezinárodním závazkům ČR. Podle spolku se výtky nezakládají na relevantních informacích. ČTK to dnes sdělil prezident spolku Radek Sárközi. Návrh podle něj částečně napravuje současné nedostatky vyhlášky.

Nová úprava vyhlášky by podle ministerstva školství měla vést k finančním úsporám, snížení administrativní zátěže škol a pedagogických poraden či k posílení sociálního začleňování handicapovaných dětí. Platit by mohla od 1. března. Počítá mimo jiné s tím, že by děti ve třídě sdílely jednoho asistenta pedagoga. Dosud tam vedle učitele mohou být asistenti tři.

Ministerstva zahraničí a spravedlnosti v připomínkách k návrhu uvedly, že navrhované změny jsou v rozporu s úmluvami i rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva ve věci vzdělávání romských dětí. Vadí jim mimo jiné záměr omezit současný počet asistentů pedagoga ve třídách a umožnit otevření škol pro lehce mentálně postižené i dětem bez tohoto druhu handicapu. Podobné výhrady má také ministerstvo práce a sociálních věcí či úřad vlády. Nelíbí se jim ani to, že návrh vypouští článek o přednostním vzdělávání dětí v běžných školách, který je i ve školském zákoně.

Podle Pedagogické komory ale vyhláška žádným závazkům ČR neodporuje. Vedoucí sekce speciálních pedagogů v Pedagogické komoře Jana Karvaiová upozornila na to, že pro žáky s lehkým mentálním postižením v ČR od roku 2016 platí stejný obsah vzdělávání jako pro všechny ostatní. "Nic tudíž nebrání tomu, aby navštěvovali stejnou třídu či školu, ať už běžnou nebo speciální," řekla.

"V úspěšných zahraničních systémech, jako je například finský, se žáci s lehkým mentálním postižením nevzdělávají odděleně, ale společně s žáky s jinými diagnózami nebo bez speciálních vzdělávacích potřeb," uvedl spolek v tiskové zprávě. Pokud by se současná vyhláška nezměnila, bylo by podle něj Česko jedinou zemí, která to zakazuje.

Změny si vyžádali učitelé a ředitelé škol na základě zkušeností s dosavadními problémy v nastavení společného vzdělávání a jeho fungováním v praxi, podotkl Sárközi. Vyhlášku podle něj připravovali na ministerstvu školství zástupci profesních organizací a pedagogů, kteří s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami každodenně pracují. Ministerstva, která návrh kritizují, nemají k dispozici odborníky na vzdělávání, kteří by dokázali posoudit dopady novelizace vyhlášky, dodal.

K současnému návrhu změn se už dříve kladně vyjádřila Asociace speciálních pedagogů ČR, která patří dlouhodobě ke kritikům současného nastavení inkluze. Podle ní vychází předloha z poznatků pedagogické a psychologické praxe a z velké části vystihuje potřebné změny ve vzdělávání handicapovaných žáků.

Spolek Pedagogická komora má přibližně 2300 členů. V Česku je přibližně 150.000 učitelů.