Spolek: Výroky Schillerové k novele o učitelských platech jsou manipulativní

Praha - Za manipulativní označil spolek Učitelská platforma výroky ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) o tom, že schválení novely zákona o pedagogických pracovnících by vedlo k poklesu platů ve veřejné sféře. Podle spolku by zákon zaručil, že platy učitelů budou růst, když se státu bude dařit, což by zvýšilo atraktivitu profese. Připomněl, že školy trpí nedostatkem učitelů. Novelou by stát mohl ukázat, že vzdělávání je pro něj skutečnou prioritou. Spolek to uvedl v tiskové zprávě, o které ČTK informovala jeho předsedkyně Petra Mazancová.

Vládní novela o pedagogických pracovnících předpokládá mimo jiné, že by učitelé měli od roku 2023 nárok na plat 130 procent průměrné mzdy. Předloha se měla schvalovat minulý týden po zahájení schůze Sněmovny. Na žádost ANO byla ale odložena až na poslední místo z předloh, které dolní komoře vrátil Senát. Hnutí ANO a ČSSD pak opakovaně nepřipustily její projednání ani tento týden. Nyní čeká jako poslední z norem vrácených ze Senátu. Spolek Učitelská platforma již dříve uvedl, že se obává nepřijetí normy.

Dnes platforma odmítla výroky ministryně, která pohrozila snížením platů ve veřejné sféře, pokud by zákon prošel. "Pokud paní ministryně uvádí, že navýšení platů učitelů by vedlo ke snížení platů hasičů a policistů o 15 procent, považujeme její výroky za snahu rozeštvat jednotlivé profesní skupiny proti sobě. A to považujeme za nepřípustné," uvedla Mazancová. Učitelská platforma má 1100 členů z řad pedagogů z různých stupňů škol. V ČR je kolem 170.000 učitelů.

Podle spolku je pravda, že platy učitelů rostly v uplynulých letech rychlým tempem. Na začátku ale byly velmi nízké, takže se tak jen dorovnávala jejich konkurenceschopnost, uvedl spolek. Loni vzrostl průměrný hrubý plat učitelů meziročně o 10,2 procenta na 44.202 korun. Činil zhruba 124 procent průměrné mzdy, která byla 35.611 korun měsíčně. Spolek upozornil, že průměrný plat zahrnuje i vedoucí pozice a různé příplatky. Nástupní plat učitele bez praxe je dnes 32.170 korun hrubého, a pohybuje se tak na úrovni průměrného platu vysokoškolského absolventa, uvedl spolek.

Dorovnání učitelských tarifů podle navrhovaného zákona by příští rok stálo osm miliard korun a v roce 2023 pak 11 miliard, uvedla platforma. "Polovina z těchto peněz jde pouze na udržení základních platů učitelů na současné reálné úrovni vůči průměrné mzdě," vypočetla. Pokud by novela prošla, mohli by mít podle spolku učitelé do deseti let praxe v roce 2023 základní plat asi 44.498 korun, což by bylo asi 118 procent předpokládané průměrné mzdy z roku 2021. "Navýšení by se vždy realizovalo s dvouletým zpožděním, takže v daném roce by byl základní tarif učitele k průměrné mzdě ještě nižší," upozornila Učitelská platforma.

Proti výrokům Schillerové se ve středu ohradil také předseda školských odborů František Dobšík, podle kterého má být vzdělávání strategickou prioritou, ne jen na jedno volební období. Odsouvání novely označil za vážnou chybu.